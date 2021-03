Blygsam återväxt av finländska världsmålvakter i ishockey har titt som tätt varit på tapeten. Just nu levererar blåvita burväktare ändå på bred front i NHL. Kaapo Kähkönen är kanske hetast just nu, rookien såg till att Minnesota slog Vegas och Kähkönen vann sin åttonde raka match. I Arizona fick Antti Raanta spela i skadade Darcy Kuempers frånvaro och gjorde det bra. Finländaren räddade 43 skott under ordinarie matchtid och såg till att matchen gick till förlängning.

Minnesotas Kaapo Kähkönen fortsätter att vinna. I Minnesotas 4–3-hemmaseger över Vegas tog den finländska målvakten sin åttonde raka seger genom att rädda 24 skott. Han är bara två segrar från Devan Dubnyks klubbrekord (tio raka segrar) från säsongen 2016–17.

Under den första halvan av den tredje perioden gick Minnesota från 1–1 till 4–1. På slutet reducerade Vegasbacken Dylan Coghlen två gånger om, men Minnesota vann alltså med 4–3.

– De pressade på rejält. Det är många matcher nu. Det gäller bara att jobba hårt och finna sätt att vinna, sa Kähkönen på NHL:s webbplats.

Den 23-årige rookiebacken Coghlan gjorde sin tolfte NHL-match i karriären. Inför matchen var saldot 0+1 – nu är det 3+1. Coghlan stod nämligen för ett hattrick efter att även ha gjort Vegas första mål tidigt i den första perioden. Bara tre andra backar har gjort sina tre första NHL-mål i en och samma match.

I Minnesota blev svensken Joel Eriksson-Ek tvåmålsskytt.

Kähkönens saldo i de åtta senaste segermatcherna är 1,62 insläppta mål per match och 94,0 i räddningsprocent.

– Det är alltid roligt att vinna. Jag vet inte hur jag ska resonera kring sviten utöver att det känns kul, sa finländaren.

Två av de hetaste kandidaterna till årets rookie-titeln spelar i Minnesota. Kähkönens lagkamrat Kirill Kaprizov gjorde ett mål mot Vegas och ryssen har på 24 matcher noterats för 7+13=20 poäng.

Minnesota har ett imponerande saldo, 31 poäng på 24 matcher, och ser ut som ett blivande slutspelslag.

Fem poäng för Draisaitl, noll för Puljujärvi

Edmontons tränare Dave Tippett hade igen placerat alla ägg i samma korg, då storstjärnorna Connor McDavid och Leon Draisaitl hade sällskap av Kailer Yamamoto i förstakedjan.

Jesse Puljujärvi fick fortsätta i andrakedjan tillsammans med Tyler Ennis och Ryan Nugent-Hopkins.

Till skillnad från Nugent-Hopkins, har Puljujärvi tappat sin plats i lagets första powerplayformation.

Det var Draisaitl som i allra högsta grad låg bakom Edmontons 7–1-hemmaseger över Ottawa. Tysken noterades för 3+2 och McDavid för 1+2.

Nugent-Hopkins fick en assist i powerplay, medan Puljujärvi kammade noll.

Edmonton vann matchen med förkrossande 7–1. Mike Smith i Edmontons mål räddade 21 av 22 skott och Mikko Koskinen fick därmed nöta bänk.

Colorado mot Antti Raanta

I Colorado var storstjärnan Nathan MacKinnon tillbaka efter att ha missat en vecka på grund av skada. Han spelade som center i förstakedjan tillsammans med Gabriel Landeskog och Mikko Rantanen.

Colorado öste på från början och tog lelningen i den andra minuten genom Brandon Saad. Därefter hade laget svårt att få hål på Antti Raanta i Arizonas mål.

Raanta höll nollan i över 60 minuter och Arizona kvar i matchen.

Matchen gick till förlängning där Colorardos Gabriel Landeskog avgjorde matchen med sitt 2–1-mål då 38 sekunder återstod.

Raanta parerade 44 av 46 skott och fick beröm av tränaren Rick Tocchet.

– Han var fenomenal, sa lotsen enligt journalisten Craig Morgan.

Colorado dominerade matchen totalt och skotten på mål skrevs 46–14. MacKinnon stod för 10 och Landeskog för 7 av Colorados skott.

Det lär bli fler matcher för Raanta inom den närmaste framtiden. Förstemålvakten Darcy Kuemper är nämligen skadad och kan missa många matcher.

Självmål av Hakanpää

Anaheims back Jani Hakanpää gjorde ett mål, men fick ingen kredd för det. Han sköt nämligen oturligt pucken i eget mål.

Los Angeles vann derbyt mot Anaheim med 5–1 och det var matchens sista mål som Hakanpää var delaktig i.

Anaheim, som nu har 22 poäng på 27 matcher, verkar nu vara avsågat. Los Angeles har i sin tur överraskat positivt och tagit 28 poäng på 25 matcher. Colorado på sista slutspelsplats har 30 poäng på 24 matcher.

Kasperi Kapanen och Jesse Puljujärvi verkar ha hittat formen – men ska man hylla dem eller stjärnorna de spelar med? Den frågan tar Anders Nordenswan och Mattias Simonsen en närmare titt på i det här avsnittet av Yle Sportens NHL-podd.

Resultat:

Minnesota–Vegas 4–3

MIN: Kaapo Kähkönen 24/27 skott

Edmonton–Ottawa 7–1

EDM: Jesse Puljujärvi 0+0, +1, 15.36

Colorado–Arizona 2–1 (efter förlängning)

COL: Joonas Donskoi 0+0, -1, 11.46

COL: Mikko Rantanen 0+0, +1, 23.03

ARI: Antti Raanta 44/46 räddningar

Anaheim–Los Angeles 1–5

ANA: Jani Hakanpää 0+0, -1, 18.19

LAK: Olli Määttä 0+0, +/- 0, 18.08

Vancouver–Montreal 0–1 (efter 20 minuter)

MTL: Joel Armia 0+0

MTL: Jesperi Kotkaniemi 1+0