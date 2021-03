Avslappnad stämning och högt självförtroende ska föra Borgå Akilles till ett andra raka FM-guld: ”Vi har visat att vi är ett bättre lag än Veiterä”

I fjol satte Borgå Akilles stopp för sin blytunga guldlösa svit i bandyligan. På lördag tänker Borgålaget se till att förlänga mästerskapsserien.

– Dagarna inför finalen är ju det bästa, konstaterar lagkaptenen Rasmus Kettunen då Yle Sporten ringer upp honom inför lördagens final.

Efter en milt sagt imponerande resultatrad så här långt den här säsongen får Borgå Akilles försvara sitt FM-guld på hemmaplan mot Veiterä. Samma lag som Akilles mötte i finalen i fjol.

Och samma lag som Akilles redan slagit i cupfinalen i år.

Då Borgålaget endast tappade poäng tre gånger under grundserien och dessutom inte förlorade en endaste match i kvarts- eller semifinalen är det inget under att självförtroendet är på topp just nu.

Den lyser också igenom då Kettunen förklarar stämningen i laget inför finalen:

– Vi är jättetaggade. Vårt spel fungerar bra och vi har duktiga individer som kan skapa farliga situationer och kan göra bra saker på isen. Vi vet före varje match att resultaten kommer bara vi spelar bra.

Rasmus Kettunen. Bandyspelaren Rasmus Kettunen Borgå Akilles Bild: Yle/Stefan Härus

Guldet från 2020 hjälper också, menar han.

– Känslan just nu är att vi bara vill vinna mera. Vi kan vara avslappnade och inte känna någon större press över att ”måste vinna”, utan man kan i stället njuta av matchen och försöka spela så bra som möjligt, säger Kettunen och tillägger:

– Lyckas vi med det så vet vi att vi är starka och då är det sannolikt att vi kommer att vinna.

"Bara positivt att vara avslappnade"

Akilles tränare Jari Hyttinen håller med. Han lyfter också fram lagets veteraner.

– Våra äldre spelare gillar ju att spela viktiga matcher. Så då brukar det gå så att de bara spelar bättre och bättre då våren kommer. Det kommer automatiskt, säger Hyttinen.

Men frågan är om inte motståndarna kommer in som det mer taggade laget den här gången. Revanschsugna lär de åtminstone vara.

Och Veiterä var de facto det enda laget som kunde slå Akilles under grundserien.

Akilles firar mål (arkivbild). borgå akilles jublar över ett mål Bild: Yle/Stefan Härus

– Tvärtom så kan man vara för nervös och tänka för mycket. Då får man inte i gång det egna spelet. Hos oss finns det ingen risk för det. Det är bara positivt att vi kan vara avslappnade, säger Kettunen.

– Men Veiterä är ett bra lag, det måste vi erkänna, säger Hyttinen och fortsätter:

– Samtidigt har vi flera gånger visat att vi är ett lite bättre lag än de är. Det måste vi bara visa igen. Vi har båda offensivt duktiga spelare, men vårt mittförsvar är bättre. Och så har vi forwards i Kettunen och Denis Sadakov som de saknar.

Men hur kommer ert spel att se ut i finalen? Hur ska ni slå Veiterä?

– Det är framför allt i försvaret vi ska lyckas. Det är grunden till att vinna matcher – att inte släppa in mål. Och då vi försvarar bra så öppnar vi kontringslägen, säger Kettunen.

– Visst, försvaret är nyckeln till allt. Men vi har blivit mycket bättre på att anfalla den här säsongen. Vi gör kloka beslut med bollen och fler spelare deltar i spelet. Så jag tror att vi också kan vinna genom att anfalla på ett bra sätt, kompar Hyttinen.

"Bara roligt att de tycker att vi är så bra"

Att vinna genom anfall är något Akilles har fått öva på den här säsongen. Mot svagare motstånd har det stundvis gått hett till på isen – något som tränaren Hyttinen också lyft fram på sociala medier.

Men att det hettar till och blir lite ruggigt är bara kul, intygar duon.

– Så är det i sport. Då man spelar vill man vinna. Och man gör allt man bara kan på en bandyplan för att slå oss. Så jag har full förståelse för att de försöker försvara med alla möjliga konster. Det är bara roligt att de tycker att vi är så bra, säger Hyttinen.

– Man har nog märkt att motståndarna har varit lite extra taggade. Men det är bara roligt då de försöker hårdare. Då blir det en bra match, säger Kettunen.

Ingen publik

Finalen kör i gång klockan 18 på lördag och sänds direkt på Arenan. I fjol kunde finalen spelas trots att regeringen strax innan hade infört de första coronarestriktionerna och ingen publik fick se matchen spelas.

Så är det också i år. Synd för Borgåborna och föreningen, säger Kettunen.

– Visst har det varit konstigt att spela utan publik. Och för Akilles är det ju rent ekonomiskt ett stort tapp, säger han.

– Men jag tror inte att det inverkar på hur spelbilden ser ut. Det som är mer avgörande för det är exempelvis vädret, säger Hyttinen.

Sändningen från finalen kör i gång klockan 17.50 på lördag. Matchen kommenteras på svenska av Sebastian Backman och Tomi Tukiainen.