Dags för final i Melodifestivalen 2021 - avgående schlagerchefen Christer Björkman: ”Det är inte längre en risktagning för en artist att vara med i Mello"

På lördag är det final i Melodifestivalen, och samtidigt den sista för avgående schlagerchefen Christer Björkman. Efter att ha haft högsta ansvar för praktiskt taget allt som har med Eurovisionen att göra i Sverige i nästan 20 år har han bestämt sig för att det är dags tacka för sig och gå vidare.

Lyssna på hela intervju med Christer Björkman här.



Björkman säger att det känns både vemodigt men också väldigt skönt. Å ena sidan är han i allra högsta grad klar och färdig och kan inte göra så mycket mer med det här formatet än vad han har gjort.

– Jag kommer mest att sakna det musikaliska och visionära i jobbet, att skapa och välja ut ett dynamiskt startfält och iscensätta dem. Det är det som jag går igång på och brinner för.

– Å andra sidan kommer jag verkligen inte att sakna alla nätter när man sitter och nöter bild för bild och man fastnar i en detalj om till exempel en ljusstråle ska komma ner från höger eller vänster.

Christer Björkman gör sin tjugonde och sista Melodifestival i år. Christer Björkman iklädd svart läderrock Bild: Jan Danielsson / SVT

Ifrågasattes starkt när han tillträdde 2002

År 2002 började Christer Björkman arbeta för SVT som artistansvarig för Melodifestivalen. Men med åren har ansvarsområdet utökats till att innefatta så mycket mer än det.

I princip kan man säga är det Björkman som har varit högsta chef för hela evenemanget under alla dessa år. I folkmun har han ju även kallats för "Mister Melodifestival" eller "Schlagergeneralen".

Men hur kommer det sig att det var just han som fick det här uppdraget då för nästan 20 år sedan?

– Jag var en av väldigt få som stod upp för formatet även när det var dåligt, men ansåg att det gjordes på fel sätt. För jag kunde inte förstå att man inte kunde hitta 10 låtar som var relevanta för publiken även utanför programmet, för låtarna funkade ju inte på den tiden på radio eller på skivmarknaden.

När det plötsligt står en artist där och tycker nåt helt annat - och hävdar att han rätt dessutom - och vänder upp och ner på allt, ja då blir det ju kaos. Och det var kaos!

Björkmans kritik noterades tydligen av SVT, som då beslöt sig för att anställa den här visionären.

Men när de sedan startade det nya formatet år 2002, och bland annat gick från 10 artister till 32 på kort tid, så var både han och formatet väldigt ifrågasatt av skivbolagen, musikförlagen och av vissa personer på SVT.

– När det plötsligt står en före detta artist där och tycker nåt helt annat än alla andra - och hävdar att han rätt dessutom! - och vänder upp och ner på allt, ja då blir det ju kaos. Och det var kaos!

Men Björkman lyckades, framförallt för att tjejtrion Afro-Dite och låten Never Let It Go som han hade slagits mest för och tvingat på ett skivbolag - gick och vann. Och dessutom senare på våren klarade sig rätt bra i Eurovisionen i Tallinn.

– Det gjorde att jag fick mandat att fortsätta med min linje. För jag lyckades genast visa att jag vet vad jag håller på med, att lita på mig.

– Sen tog det ju några år innan de värsta antagonisterna tystnade, men de gjorde det till slut.

År 1992 uppträdde Christer Björkman med låten "I morgon är en annan dag" i Melodifestivalen - och vann. Christer Björkman sjunger i en mikrofon iklädd svart kostym år 1992 Bild: TT, bildarkivet

Lika viktig som julfirandet

I dag är Melodifestivalen inte bara en otroligt relevant och eftertraktad plats för både nya och gamla artister att visa upp sig, eftersom låtarna som tävlar nuförtiden får mycket speltid i radio, säljer bra och vissa blir hittar, även om de inte vinner tävlingen.

Melodifestivalen kan både skapa nya karriärer och återuppväcka gamla karriärer.

– Det finns alltså inte längre någon risk för en artist att vara med i Melodifestivalen. Jag har gjort det lönsamt för dem att vara med.

– Sedan har vi ju också skapat en familjetradition, en gemenskap som har blivit mer än bara ett tv-program. Det är nästan så att det jämställs med en högtid i Sverige i dag. Man har faktiskt gjort mätningar som visar att födelsedagen är den största, midsommar är den andra största och sedan är det dött lopp mellan Melodifestivalen och julen.

Christer Björkman har själv varit med och tävlat i Melodifestivalen. Tre gånger på 90-talet, men förutom vinsten år 1992 med låten I morgon är en annan dag, så gick det aldrig riktigt något vidare i varken Eurovisionen det året, eller i de därpå följande Melodifestivalerna som han deltog i.

I år är han tillbaka på scen, som programledare för samtliga deltävlingar och finalen. Och i finalen får han sällskap av ingen mindre än Måns Zelmerlöw och skådespelaren och sångerskan Shima Niavarani.

Det är nästan så att Melodifestivalen jämställs med en högtid i Sverige i dag.

Men Björkman har inte saknat att stå på scen, varken som artist eller programledare, och det var inte heller hans idé att agera programledare i år.

– Jag har ifrågasatt flera gånger varför jag tackade ja. Det är stundtals lustfyllt, men det är också väldigt mycket ångest. Det är så mycket skönare att stå bakom kulisserna och putta fram andra.

Shima Niavarani och Måns Zelmerlöw är tillsammans med Christer Björkman programledare i finalen. Shima Niavarani till vänster i gråblå klänning och Måns Zelmerlöw till höger i ljus kostym. Bild: SVT / Jan Danielsson

Eurovision i amerikansk tappning

Efter 20 välarrangerade Melodifestivaler i Sverige har nu Christer Björkman bestämt sig för att gå vidare - till USA. Hans USA-version av Eurovision är planerad att sändas nästa höst. 50 delstater ska ställas mot varandra i deltävlingar och en nationell final i American Song Contest.

De största utmaningarna ligger i själva formatet, som vi här i Europa är uppvuxna och vana med, men som en amerikan kanske inte alls förstår.

– Det finns ju en massa moment i det här programmet som funkar bara för att de har funnits så länge. Att sitta, som vi gör i Europa, i 45-50 minuter och titta på personer från 41 olika länder, som ska säga ”…and the 12 points go to…”, det är ju den mest besynnerliga tv-tid du har varit med om. Så hur löser du det i USA där "the attention span" är ca 30 sekunder?

Men före det är det alltså finalen i Melodifestivalen som gäller. Vågar man fråga schlagergeneralen hur han tror att det kommer att gå på lördag?

– Jag har verkligen inget svar. Jag brukar vid det här laget vara ganska säker på vem som vinner, men det är jag inte i år. Det är lite för bra i toppen, för att jag ska kunna göra det.

Att sitta, som vi gör i Europa, i 45-50 minuter och titta på personer från 41 olika länder, som ska säga ”…and the 12 points go to…”, det är ju den mest besynnerliga tv-tid du har varit med om.

Med Björkmans mångåriga erfarenhet vet han ungefär hur folket kommer att rösta, däremot är han inte alls säker på att de åtta jurygrupperna från olika länder har samma uppfattning som Sverige.

– Men jag skulle tro att det är ett "two- or three-horse race".

Startfältet i finalen lördag 13 mars

1. Danny Saucedo - Dandi dansa

2. Klara Hammarström - Beat Of Broken Hearts

3. Anton Ewald - New Religion

4. The Mamas - In The Middle

5. Paul Rey - The Missing Piece

6. Charlotte Perrelli - Still Young

7. Tusse - Voices

8. Alvaro Estrella - Baila Baila

9. Clara Klingenström - Behöver inte dig idag

10. Eric Saade - Every Minute

11. Dotter - Little Tot

12. Arvingarna -Tänker inte alls gå hem

