Först kom flygskammen, sedan corona

Det är överlag viktigt att komma ur sin lilla forskarbubbla och se andra delar av världen.

Före coronan brukade Nina Kivinen delta i två-tre konferenser per år. Men redan innan coronarestriktionerna hade hon alltmer börjat fundera över sitt klimatavtryck och flygskammen.

- Förra sommaren skulle jag ha tagit tåg först till en konferens till England och därifrån till en annan i Danmark, men den ena inhiberades och den andra sköts fram till 2021, säger Kivinen.

Dessutom är resorna och konferenserna dyra för vår jord.

Forskare hör till de största miljöbovarna

Trots att konferenserna är viktiga för forskare, så blir det ett stort klimatavtryck av att flyga till och delta i dem.

- Man har räknat ut att ca 70 % av det klimatutsläpp man genererar genom en konferens kommer av resor, särskilt om folk flyger. Den näst största "boven" är hotellen med sin luftkonditionering, så mot en sådan bakgrund är det förstås smart att inte ordna konferenser annat än på distans, säger Erik Bonsdorff.

"Forskare fortsätter med sitt klimathyckleri"

Professorerna James Higham vid University of Otago på Nya Zeeland och Xavier Font vid University of Surrey i England säger i en artikel i Journal of Sustainable Tourism att forskarna nog känner till de negativa konsekvenserna av konferenser, men man bortförklarar dem på olika sätt.