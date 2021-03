Sjukvården i Brasilien på knä - Bolsonaro uppmanar folket att "sluta gnälla" - och nu träder Lula in på scenen

Sjukvården i Brasilien är på gränsen till sammanbrott på grund av det stora antalet coronainsjuknade. Samtidigt rör det på sig i politiken då den förra presidenten Lula da Silva gör en uppmärksammad ny entré på den politiska arenan efter att ha friats av domstol från korruptionsanklagelser.

Coronaviruset har spridit sig mycket snabbt under den senaste tiden och sjukvården i Brasilien dignar under den börda alla insjuknade utgör. Sjukhusen är fyllda till bristningsgränsen och nu får patienterna vård också ute på fältsjukhus.

Vaccineringarna har kommit igång långsamt. Bara 2 procent av Brasiliens 210 miljoner invånare har vaccinerats.

- Planeringen och hela lägesanalysen har varit bristfällig från början, och därför är landet inte bättre förberett. Tyvärr är landets president Jair Bolsonaro delaktig i det här eftersom han inte i något skede har tagit viruset på allvar, säger Mikael Wigell, Latinamerikaforskare vid Utrikespolitiska institutet.



Brasiliens politiker har inte lyckats samlas kring ett effektivt åtgärdsprogram för att bromsa smittspridningen.

- Det tar tid för politikerna att agera. Nu betalar vi - de fattiga - priset för det, säger en person som nyhetsbyrån AFP talat med.



President Jair Bolsonaro har försökt tona ner hela sjukdomen, och har till och med uppmanat brasilianerna att "sluta gnälla".

Bolsonaro har ändå en hel hel anhängare - och det kan dels bero på att många är så trötta på hela pandemin.

- Det här kan Bolsonaro spela med, och han utnyttjar också konspirationsteorier. Han har anhängare som inte ens tror på pandemin. Brasilien har blivit ganska polariserat, och det här påminner lite om situationen i USA under dess tidigare president Donald Trump, konstaterar Mikael Wigell.



Brasiliens tidigare president Lula da Silva gör come back Brasiliens tidigare president Luiz Inacio Lula da Silva i Genève den 6 mars 2020. Bild: AFP / Lehtikuva

Samtidigt börjar det röra på sig lite i politiken då den förra presidenten Lula da Silva nu gör en uppmärksammad ny entré på den politiska arenan.

Han är arbetarpartiets ledare och en mycket uppskattad sådan. Han blev dömd till fängelse för korruption men friades nyligen från korruptionsdomarna.

Mikael Wigell bedömer att Lula da Silva faktiskt har möjlighet att göra politisk comeback - speciellt nu i det här polariserade läget då han utgör en stark motpol till Bolsonaro.

- Lula är väldigt populär på många håll. Framför allt i de lite fattigare samhällsskikten anses han ha varit en väldigt bra president. Han var "en av dem" och han tilltalar många. Lula kan nog hävda sig i den brasilianska politiken ännu.

Lula da Silva är populär. Här talar han i Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo 10.3.2021

Bild: STELLA Pictures / ddp / AOP

Wigell tror att Lula da Silva antagligen kommer att försöka samla folk från det nu ganska splittrade arbetarpartiet, och att han kan få ihop en koalition av de mindre partierna på vänsterkanten .

- Det kan bli ett bredare upplägg med målet att samla folk mot Jair Bolsonaro, säger Wigell.



Bild: EPA-EFE/All Over Press

Bild: EPA-EFE/All Over Press

Lula da Silva utmanar alltså president Jaír Bolsonaro. Och Lula har nu uppmanat brasilianerna att vaccinera sig, och att inte följa president Bolsonaros "imbecilla råd" i samband med hanteringen av pandemin.

Lula själv är upprörd över att han dömdes och fängslades för korruption, och i ett tal inför metallarbetarnas förbund sa han nyligen att anklagelserna mot honom är den största orättvisa som har begåtts på 500 år.

Lula sa också att många coronadödsfall kunde ha undvikits om Bolsonaro hade fört en annorlunda politik.



President Bolsonaro har för sin del besvarat Lulas utfall med att säga att Lula inte har något att komma med. "Lula da Silva ljuger och kommer med desinformation", säger Bolsonaro:

Enligt Mikael Wigell är domstolsväsendet i Brasilien nu bekymmersamt.

Fallet Lula drar upp gamla oförrätter eftersom många ansåg att det låg politiska motiv bakom åtalen och domarna mot den forna presidenten.