Bolsjunov tog överlägsen seger i masstarten – skruvade upp farten på sista varvet och knäckte Klæbo

Det blev inget avgörande på målrakan i masstarten i Engadin. Det såg Aleksandr Bolsjunov till. Han lämnade Johannes Høsflot Klæbo och resten av fältet bakom sig i början av det sista varvet. Iivo Niskanen slutade sjua i loppet.

Sex dagar efter den kaosartade avslutningen i VM, där Johannes Høsflot Klæbo stötte ihop med Aleksandr Bolsjunov på målrakan och diskades, skulle åkarna mötas i världscupen.

Men i den 15 kilometer långa masstarten i Engadin blev det inte en likadan batalj som i Oberstdorf. Bolsjunov som redan säkrat segern i den totala världscupen avgjorde loppet i början av det sista varvet.

Klæbo försökte hänga på i ryssens tempo men fick snabbt släppa. Bolsjunov rymde i väg till en överlägsen seger.

– Han är nog lycklig nu. Det gör alltid gott att komma igen på det här sättet. I dag var det inget tvivel om saken, sa Yle Sportens kommentator Leif Lampenius om Bolsjunovs insats.

Niskanen räckte inte till i gruppen bakom

Klæbo fick i stället gå en kamp om andraplatsen mot sex andra åkare. Den vann han då han slog landsmannen Pål Golberg i en spurtuppgörelse.

Iivo Niskanen var även med i gruppen men räckte inte till på slutet. Han gick i mål som sjua och förlorade med 27,4 sekunder till vinnaren Bolsjunov.

– Det var en intressant tävling med hög fart och mycket vind. Fältet sprack också överraskande mycket och den höga höjden kändes av, säger Niskanen till Yle efter loppet.

Förutom Niskanen tog sig även Ristomatti Hakola och Perttu Hyvärinen sig in bland de 20 bästa. Duon hade samma tid i mål men Hakola dömdes före och slutade på 18:e plats medan Hyvärinen var 19:e.

Världscupen avslutas på söndag med en jaktstart över 50 kilometer. I den tävlingen går Bolsjunov ut 18,4 sekunder före Klæbo och en dryg halvminut för Niskanen.

– Det kan bli intressant imorgon, det ska bli ganska kallt och en del snöfall. Banan innehåller mycket nedförsbackar så det blir säkert som en masstart, säger Niskanen.

Resultat, masstart 15 km (k)

1. Aleksandr Bolsjunov RUS 34.07,1

2. Johannes Høsflot Klæbo NOR +18,4

3. Pål Golberg NOR +18,9

4. Jens Burman SWE +20,0

5. Simen Hegstad Krüger NOR +21,2

6. Artjom Maltsev RUS +24,2

7. Iivo Niskanen FIN +27,4

----------------

18. Ristomatti Hakola FIN +53,0

19. Perttu Hyvärinen FIN +53,0

66. Lauri Lepistö FIN +2.56,9