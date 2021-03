Forskare utlovar expressled till stjärnorna: Flyga fortare än ljuset kan vara möjligt

En kall vinternatt då högtryck råder, då månen är i nedan och luften är klar som kristall, då kan man ofta uppleva att stjärnorna är så nära att det går att sträcka ut sin hand och röra vid dem.

Men det är ju självklart bara en illusion. Stjärnorna är hårresande långt borta.

Rymdens omöjligt stora avstånd har varit en källa till ångest för vissa, som grämer sig över att vi är dömda till att sitta här vid vår lägereld och aldrig får vi besöka dem som eventuellt sitter vid sina eldar där borta. Aldrig får vi höra deras berättelser.

Kanske de här lägereldarna, de andra stjärnorna, var vad Astrid Lindgren tänkte på när hon skrev om Nangijala och Nangilima. Vad vet jag?

Men nu påstår sig ett par forskare veta hur vi kunde lösa det här dilemmat i praktiken. Vad de säger sig ha bevisat matematiskt är varken mer eller mindre än ett sätt att resa till stjärnorna. Mer om det senare.

I den här artikeln ska vi också titta närmare på knepen som science fiction-genren har hittat på för att överbrygga den interstellära rymdens enorma avstånd i sina berättelser. Warp speed och hyperrymd, vad de nu allt kallar det. För i en två timmar lång film funkar det inte att hjälten reser i tiotusen år för att rädda galaxen.

Hur väl rimmar filmernas överljushastighet med verkligheten?