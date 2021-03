Tre hälsovårdsarbetare inlagda på sjukhus med blodpropp i Norge - myndigheterna ber unga att meddela om de får symtom efter att de vaccinerats

I Norge har tre personer som arbetar inom hälsovården lagts in på sjukhus på grund av blodpropp, uppger det norska läkemedelsverket och Folkhälsoinstitutet på en presskonferens.

Det norska läkemedelsverket ska nu undersöka ifall händelserna kan ha något samband med att personerna vaccinerats mot coronaviruset.

- I dag har vi mottagit ytterligare tre meddelanden om allvarlig blodpropp eller hjärnblödningar hos personer som vaccinerats. Vi kan inte med säkerhet säga något om sammanhanget, men vi undersöker noggrant, säger överläkare Sigurd Hortemo vid läkemedelsverket.

Det norska Folkhälsoinstitutet kallade till presskonferens under lördagseftermiddagen, efter uppgifter om att tre personer fått blodpropp efter att ha vaccinerats.

Man ber nu personer under 50 som vaccinerats under de senaste två veckorna att hålla extra noggrannt koll på det egna tillståndet och uppsöka läkare ifall de känner sig sjuka eller får större eller mindre blå fläckar under huden.

Hortemo ber hälsovårdspersonal om att vara uppmärksam på symtomen, men betonar ändå att det inte ännu dragits några slutsatser om sambandet med coronavaccin.

Läkemedelsverket har fått flera meddelanden om biverkningar, utöver de tre fallen där personerna vårdas på sjukhus.

Flera yngre patienter har enligt Hortemo rapporterat att de fått blödningar i huden eller stora, blå fläckar efter att de vaccinerats.

Försiktighetsåtgärd att avbryta i Norge och Danmark

Tidigare i veckan meddelade både Danmark och Norge att man tillfälligt pausar användningen av Astra Zenecas coronavaccin efter larm om möjliga allvarliga biverkningar.

Enligt Danmarks hälsovådsminister Magnus Heunicke handlade beslutet om att man utreder en möjlig koppling mellan vaccinet och livshotande blodproppar - men han underströk att det är fråga om en försiktighetsåtgärd.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har ändå uppgett att det inte verkar finnas ett samband mellan vaccinet och blodproppar, med hävisning till en preliminär granskning efter att en person dött av flera blodproppar efter att ha vaccinerats.

I Finland anser myndigheterna att det inte finns orsak att avbryta vaccineringarna med Astra Zenecas vaccin, men Institutet för hälsa och välfärd THL har ändå inlett en undersökning om möjliga bieffekter.

Källor: NRK, Aftenposten