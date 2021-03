Barkovs kedja imponerade mot Chicago – finländaren får beröm efter tre poäng: ”En av de bästa centrarna i ligan”

Aleksander Barkov gjorde det som förväntas av en lagkapten. Han ledde med exempel när Florida besegrade Chicago med 4–2. Barkov gjorde själv två mål och spelade fram till ett.

Aleksander Barkov och Carter Verhaeghe återförenades med Anthony Duclair när Florida Panthers mötte Chicago Blackhawks i natt. Duclair har missat några veckor på grund av en skada men nu var han tillbaka i matchform.

Och samarbetet mellan kedjekamraterna fungerade perfekt. Tillsammans gjorde de sju poäng i matchen.

Barkov var vassast med två mål och en assist. Knappa åtta minuter in i den andra perioden fick Barkov två chanser och smällde in 1–1-kvitteringen bakom Kevin Lankinen.

Några minuter senare spelade Barkov fram till Verhaeghes 2–1-mål och i mitten av sista perioden satte han 4–1 för Florida. Barkov avslutade ett riktigt klapp-klapp-anfall där Duclair och Verhaeghe fick varsin assist.

– Duclair är en fantastisk spelare och det är skönt att han är tillbaka. Han har vilat ett tag och det var hans fräscha ben som fick igång oss i andra perioden.

– Vi hade sett fram emot den här matchen på hemmaplan efter en tid med bortamatcher. Jag är glad att vi vann och nu ska vi bara fortsätta, säger Barkov till Fox Sports efter matchen.

Duclair var inte sen med att ge beröm i motsatt riktning.

– Barkov är elit. Han är en av de bästa centrarna i ligan och troligen den bästa tvåvägsspelaren jag spelat med. Han är så talangfull och skicklig, jag är väldigt glad över att få spela med honom.

– Jag och Carter försöker göra vårt bästa för att hjälpa honom i alla situationer och jag är nöjd över att vi hittat kemi så här tidigt på säsongen, säger Duclair på presskonferensen efter matchen.

Barkov har nu gjort 11+20=31 poäng på 27 matcher och ligger på elfte plats i NHL:s poängliga.

Haula och Kuokkanen målskyttar

Ytterligare två finländare gjorde mål i nattens omgång: Erik Haula och Janne Kuokkanen.

Haula gjorde sitt tredje mål den här säsongen då Nashville förlorade mot Tampa Bay.

Haula reducerade till 3–4 i powerplay i början av sista perioden men det blev Nashvilles sista mål. Tampa utökade sin ledning i slutet av matchen och vann med 6–3.

Kuokkanen gjorde mål för tredje matchen i rad då New Jersey Devils förlorade med 2–3 mot New York Islanders. Kuokkanen stötte in Devils 2–1-mål i början av den andra perioden.

Devils lyckades ändå inte behålla sin ledning. I den sista perioden gjorde Keiffer Bellows två mål då Islanders vände underläget till seger.

– Vi har förlorat många matcher men man måste titta på helheten. Det är en lång process och vi lär oss något nytt varje dag. Vi går i rätt riktning men det finns fortfarande mycket att jobba på, säger Kuokkanen.

Resultat:

Boston – NY Rangers 0–4

BOS: Urho Vaakanainen 0+0, -1, 18:58

NYR: Kaapo Kakko 0+0, +/-0, 15:07

Columbus – Dallas 4–3 efter förlängning

CBJ: Patrik Laine 0+0, -1, 18:44

DAL: Esa Lindell 0+0, -1, 24:02

DAL: Joel Kiviranta 0+0, -1, 12:27

DAL: Miro Heiskanen 0+0, +/-0, 25:37

Buffalo – Pittsburgh 0–3

BUF: Rasmus Ristolainen 0+0, +/-0, 22:06

PIT: Kasperi Kapanen 0+0, +/-0, 16:31

New Jersey – NY Islanders 2–3

NJD: Janne Kuokkanen 1+0, +1, 16:41

NJD: Sami Vatanen 0+0, -2, 16:34

Philadelphia – Washington 4–5

Tampa Bay – Nashville 6–3

NSH: Eeli Tolvanen 0+0, +/-0, 17:25

NSH: Erik Haula 1+0, -1, 16:24

NSH: Mikael Granlund 0+0, -1, 17:55

NSH: Pekka Rinne 22/27 räddningar

Florida – Chicago 4–2

FLA: Aleksander Barkov 2+1, +3, 25:08

FLA: Eetu Luostarinen 0+0, +/-0, 12:47

FLA: Juho Lammikko 0+0, +/-0, 8:11

CHI: Kevin Lankinen 31/35 räddningar

Calgary – Montreal 3–1

CGY: Juuso Välimäki 0+0, +1, 16:03

MTL: Artturi Lehkonen 0+0, +/0, 9:55

MTL: Jesperi Kotkaniemi 0+0, +/-0, 18:46

MTL: Joel Armia 0+0, -1, 14:35

Toronto – Winnipeg 2–5

St. Louis – Vegas 1–5

STL: Niko Mikkola 0+0, +/-0, 12:13

STL: Ville Husso 21/25 räddningar

Anaheim – San José 1–3

ANA: Jani Hakanpää 0+0, -1, 18:56

Vancouver – Edmonton 2–1

EDM: Jesse Puljujärvi 0+0, +/-0, 13:38

EDM: Mikko Koskinen 26/28 räddningar