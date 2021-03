Den 63:e upplagan av The Grammy Awards arrangeras i pandemins skugga – Beyoncé är artisten med flest nomineringar

Natten mellan söndag och måndag finländsk tid är det dags för den 63:e upplagan av The Grammy Awards, musikens motsvarighet till filmvärldens Oscarsgala. Då får vi veta vilka artister som blir premierade av den amerikanska skivakademin för sina musikprestationer i fjol. På grund av pandemin är säkerhetsarrangemangen under galan förstås rigorösa.

Grammy-galan brukar vanligtvis hållas i månadsskiftet januari-februari, men på grund av en plötslig ökning av covid-19 fall i Los Angeles i början av året beslöt man att skjuta upp galan till den 14 mars.

Den tre och en halvtimme långa direktsända showen, som hålls vid Los Angeles Convention Center, är därför också delvis förhandsinspelad.

Showen, som i år görs utan publik, involverar fem lika stora scener som är arrangerade i en ring. En scen för programledare och fyra för de som uppträder. För att minimera fysisk kontakt har alla artister ett eget utrymme bakom scenen, och de kommer också att äntra scenerna från olika riktningar. Hela produktionen övervakas av covid-19 säkerhetspersonal.

I år är det den sydafrikanska komikern Trevor Noah som är värd för galan. Fjolårsvinnaren Billie Eilish, Harry Styles och Coldplay-sångaren Chris Martin hör till dem som kommer att uppträda.

Harry Styles är en av artisterna som uppträder på galan. Porträttbild av Harry Styles med en reklamaffisch för filmen Dunkirk i bakgrunden. Bild: Kristin Callahan/Everett Collection/All Over Press

De fyra viktiga huvudkategorierna

Antalet priser som kommer att delas ut är hela 83 stycken i 30 olika kategorier. Allt från pop, rock och rap till country, jazz och klassiskt.

Men det är ändå de fyra huvudkategorierna som generar mest intresse och som varje år får mest uppmärksamhet, dvs Årets inspelning, Årets album, Årets låt och Bästa nya artist.

Skillnaden mellan årets inspelning och låt kan verka hårfin – och det är den på sätt och vis också – men förenklat kan man säga att Årets inspelning tilldelas den artist som har framfört låten, medan Årets låt uppmärksammar de som har komponerat låten.

Grammyn för årets album tillfaller alla som har varit involverade i dess inspelning.

Billie Eilish tog i fjol hem vinsten i alla fyra huvudkategorier. Billie Eilish ler brett med fyra Grammy-staytetter i famnen. Bild: All Over Press / European Pressphoto Agency EPA / DAVID SWANSON

Billie Eilish historiens yngsta vinnare

I fjol var det då 18-åriga artisten Billie Eilish som tog hem prisen i alla fyra huvudkategorier. Hon blev samtidigt den yngsta och första kvinnliga artisten att göra det. Hennes fyra år äldre storebror Finneas (Baird O’Connell), som tillsammans med sin syster har skrivit och producerat Eilish musik, tog hem sex priser.

I år är det den amerikanska popsångaren Beyoncé som har fått flest nomineringar. Hon är nominerad i nio olika kategorier, bland annat Årets inspelning och Årets låt med låten Black Parade. Därmed är hon också den kvinnliga artisten med flest nomineringar i galans historia med totalt 79.

Den engelska artisten Dua Lipa, amerikanska rapparen Roddy Ricch och singer-songwritern Taylor Swift är alla tre nominerade i sex kategorier.

Från 110 kategorier till 78

The Grammy Awards arrangerades för första gången år 1959. Då delade man ut 28 priser. Utmärkelsen har fått sitt namn efter den trofé som vinnarna mottar, en förgylld miniatyr av en trattgrammofon.

Under årens lopp har mängden priser vuxit och fluktuerat märkbart, och kategorierna har också ändrat skepnad. Det finns kategorier som har försvunnit och andra som har lagts till för att bättre spegla utvecklingen av musikbranschen. Som mest har det funnits 110 kategorier (år 2009).

Den största enskilda förändringen skedde år 2011 då man beslöt att slå ihop flera kategorier för att minska på antalet. Bland annat hårdrock och metall slogs ihop, och regionala musikstilar som Hawaiisk, Native och Cajun fick det kollektiva namnet Roots.

Samtidigt slutade man att dela upp artister och sångare i manliga och kvinnliga. Därmed sjönk antalet kategorier från 109 till 78. I dag är kategorierna 83 till antalet.

Irländska sångaren Sinéad O'Connor var den första artisten att bojkotta galan år 1991. Sinead O'Connor Bild: EPA/HERBERT PFARRHOFER

Fått utstå mycket kritik under åren

År 1971 började man direktsända galan i tv och i och med det märkte också musikindustrin hur det började påverka skivförsäljningen, både för de artister som var nominerade men framförallt för de som vann.

Skivbolagen har med andra ord ett stort intresse för att galan hålls varje år och att den televiseras. Galan brukar ses av i medeltal 20 miljoner tittare.

På grund av det här blir galan också regelbundet hårt kritiserad. Många artister anser att den är alldeles för kommersiell och endast fungerar som en enorm PR-gala för musikindustrin. Galan har också kritiserats för att ofta belöna de kommersiellt mest framgångsrika artisterna, istället för de som har varit framgångsrika bland kritikerna.

Många har också ifrågasatt själva nomineringsprocessen. Det är Record Academy, skivakademin, som består av tusentals amerikanska musiker, producenter och andra musikproffs, som ger sina förslag på vilka artister som borde premieras. Efter det är det en anonym, rentav hemlig, expertkommitté som slår fast nomineringarna. Därmed finns det en uppenbar risk med att resultatet blir mycket subjektivt.



Fjolårets popsensation The Weeknd kommer att bojkotta Grammygalan för all framtid. The Weeknd under Super Bowl 7.2.2021. Bild: EPA-EFE/All Over Press

En av årets mest strömmade artister bojkottar galan

Under åren har flera stora artister kommit med kontroversiella och pikande uttalanden mot skivakademin när de har mottagit sina priser på scen, och det finns också de som har bojkottat galan. Irländska Sinéad O’Connor var den första artisten i galans historia att vägra ta emot en Grammy, efter att varit nominerad i tre kategorier och vunnit i en.

En av årets mest populära och strömmade artister The Weeknd meddelade nyligen att han i framtiden alltid kommer att bojkotta galan. Den kanadensiska sångaren var en av fjolårets största popfenomen, blev överöst med beröm av både kritiker och konsumenter och hade två listettor på Billboard-listan. Trots det, fick han inte en enda nominering till årets gala.

Esa-Pekka Salonen är en av fyra finländare som har vunnit en Grammy. henkilökuva Bild: Esa Syväkuru / Yle

Fyra finländare har vunnit en Grammy

Bland de nordiska länderna kan man notera att den svenska producenten Max Martin har nominerats för en Grammy hela 22 gånger, och vunnit fem. Isländska Björk har varit nominerad 15 gånger, men aldrig vunnit. Även grupperna Ace of Base och norska A-ha har varit nominerade utan att vinna.

Fyra finländare har faktiskt vunnit en Grammy: kapellmästarna Esa-Pekka Salonen och Osmo Vänskä, samt operasångarna Karita Mattila och Matti Salminen. Det är alltså i de klassiska kategorierna vi har utmärkt oss.

Finländska rockgruppen H.I.M. var nominerad en gång (2007), i den mycket obskyra kategorin "Best Boxed or Special Limited Edition Package", för albumet Venus Doom, men de vann inte.

Yle sänder galan på fredag 19.3 kl. 23:25 i Yle Teema Fem

Källor: grammys.com, Wikipedia