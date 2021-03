Dubbelt norskt i topp i världscupavslutningen – Jens Burman överraskade med karriärens första pallplacering

Simen Hegstad Krüger fick avsluta världscupen som en vinnare. Han slog landsmannen Hans Christer Holund och Jens Burman i en spurtuppgörelse i det sista loppet. Iivo Niskanen hade ingen bra position när det hela avgjordes och han fick nöja sig med en 22:a plats.

Herrarnas sista tävling i världscupen var tänkt att gå som en jaktstart över 50 kilometer, men loppet blev i praktiken en masstart.

De många utförslöporna gjorde att fältet samlades ihop väldigt snabbt. Inte ens Aleksandr Bolsjunov som hade en ledning på 18 sekunder vid starten gjorde något försök till sololopp. Efter 15 åkta kilometer bestod klungan av nästan 60 åkare.

Alexej Tjervotkin satte färg på loppet då han gjorde ett ryckt med två mil kvar att åka. Som mest hade han en lucka på över 30 sekunder.

Samtidigt som Tjervotkin ökade tempot låg Bolsjunov och bromsade upp klungan. Först när han släppte upp andra åkare i täten skruvades farten upp.

Tjervotkins ledning höll inte

Tjervotkin åkte i drygt 15 kilometer med en ledning på mellan tio och tjugo sekunder, men fångades in när den sista branta stigningen började fem kilometer före målet.

I slutet av backen gjorde Hans Christer Holund en tempoväxling och fick med sig Jens Burman och Simen Hegstad Krüger. Både Bolsjunov och Johannes Høsflot Klæbo tappade några meter och föll ur segerkampen.

Krüger var först in på det korta målrakan och vann loppet före Holund och Burman. För svensken var det här karriärens första pallplacering.

Iivo Niskanen hade ingen bra position i den sista backen och kunde inte ta sig fram när det hela avgjordes. Han gick i mål på 22:a plats – två pinnhål före Perttu Hyvärinen.

Resultat, jaktstart 50 km (f):

1. Simen Hegstad Krüger NOR 2.10.41,4

2. Hans Christer Holund NOR +1,2

3. Jens Burman SWE +3,0

4. Johannes Høsflot Klæbo NOR +13,0

5. Pål Golberg NOR +14,7

6. Aleksandr Bolsjunov RUS +17,7

7. Martin Løwstrøm Nyenget NOR +19,1

8. Erik Valnes NOR +21,5

9. Dario Cologna SUI +24,9

10. Oskar Svensson SWE +33,1

-------

22. Iivo Niskanen FIN +1.34,8

24. Perttu Hyvärinen FIN +1.43,0

36. Ristomatti Hakola FIN +3.32,3

71. Lauri Lepistö FIN +14.46,6

Totala världscupen säsongen 2020–21:

1. Aleksandr Bolsjunov RUS 1765

2. Ivan Jakimusjkin RUS 800

3. Johannes Høsflot Klæbo NOR 663

4. Federico Pellegrino ITA 614

5. Artjom Maltsev RUS 604

6. Maurice Manificat FRA 597

7. Jevgenij Belov RUS 590

8. Andrej Melnitjenko RUS 586

9. Denis Spitsov RUS 567

10. Oskar Svensson SWE 484

Distanscupen:

1. Aleksandr Bolsjunov RUS 921

2. Ivan Jakimusjkin RUS 509

3. Simen Hegstad Krüger NOR 357

4. Denis Spitsov RUS 327

5. Jevgenij Belov RUS 321

6. Andrej Melnitjenko RUS 319

7. Hans Christer Holund NOR 318

8. Johannes Høsflot Klæbo NOR 317

9. Dario Cologna SUI 303

10. Artjom Maltsev RUS 298

Sprintcupen:

1. Federico Pellegrino ITA 439

2. Gleb Retivykh RUS 369

3. Aleksandr Bolsjunov 284

4. Oskar Svensson SWE 283

5. Lucas Chanavat FRA 219

6. Richard Jouve FRA 214

7. Andrew Young GBR 157

8. Johannes Høsflot Klæbo NOR 146

9. Aleksandr Terentev RUS 140

10. Valentin Chauvin FRA 132

-------

28. Joni Mäki FIN 64

30. Lauri Vuorinen FIN 53

32. Ristomatti Hakola FIN 48

39. Verneri Suhonen FIN 37

41. Markus Vuorela FIN 32