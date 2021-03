Jessie Diggins tog dubbla kristallkulor – säkrade segern i distanscupen efter sista jaktstarten

Det blev ingen medalj för Jessie Diggins i VM men i världscupen tog hon hand om två kristallkulor. I säsongens sista lopp säkrade hon segern i distanscupen. En fjärde plats räckte för Diggins i den avslutande jaktstarten som Heidi Weng vann.

Tre och en halv månad efter att världscupen startade i Ruka var det dags att sätta punkt för säsongen i Egandin i Schweiz. Den sista dukningen för damerna var en 30 kilometer lång jaktstart som avgjordes i fristil.

Jessie Diggins hade tidigare säkrat segern i den totala världscupen men distanscupen var inte avgjord. Diggins, Ebba Andersson och Julia Stupak gjorde anspråk på den kristallkulan. Inför loppet låg de tre inom drygt 40 poäng.

Alla tre gick också ut bland de första åkarna i jaktstarten och på den lätta banan bildade de snabbt en tätgrupp tillsammans med Heidi Weng. Kvartetten höll ett bra tempo då åkarna hjälptes åt att dra. Den jagande gruppen bakom var aldrig nära kontakt att få kontakt.

De fyra i täten höll ihop tills drygt två kilometer återstod. Då gjorde Heidi Weng en tempoökning i den sista stigningen och spräckte gruppen.

Weng höll undan för Andersson

Norskan hade som mest en ledning på åtta sekunder till Andersson. Svenskan avslutade starkt men hann inne fram till Weng före hon korsade mållinjen. Weng tog sin första seger i världscupen på tre år.

– Det var ett tufft lopp. Jag mindes inte att sista backen var så lång och jag var väldigt trött på toppen. Backen var ändå min vän och det är fantastiskt, säger Weng i sin segerintervju.

Weng tog sin första världscupseger på tre år. Heidi Weng stupar i mål efter segern i världscupfinalen i Engadin. Bild: AOP

Diggins gick i mål som fyra och det räckte för att vinna distanscupen. Hon slog Ebba Andesson med tretton poäng. Diggins fick därmed lite plåster på såren för VM där hon blev utan medalj.

Laura Mononen och Krista Pärmäkoski gick ut i spåret med nummer 22 respektive 24, och efter effektiv åkning lyckades de ansluta sig till den jagande gruppen inför den sista milen. Framför allt Pärmäkoski gjorde ett hästjobb för att komma ifatt gruppen.

Finländskorna hade möjlighet att blanda sig i fajten om femteplatsen men hade inte krafter på slutet. Pärmäkoski gick i mål som 17:e dam medan Mononen fick nöja sig med en 19:e plats.

– Gårdagens resultat gjorde att jag startade långt bak. Jag fick jobba hårt och då orkade jag inte riktigt på slutet, säger Pärmäkoski.

Pärmäkoski lyckades inte ta någon individuell pallplacering i världscupen den här säsongen. I stafett tog hon VM-brons och var även trea i en tävling i världscupen.

– Det blev inte en säsong som jag hade önskat, men jag lyckades vända kursen efter den svåra starten i Ruka. Det är ett år kvar till OS och där ska jag vara i mitt livs form, säger Pärmäkoski.

Resultat, jaktstart 30 km (f):

1. Heidi Weng NOR 1.28.11,6

2. Ebba Andersson SWE +4,5

3. Julia Stupak RUS +33,7

4. Jessie Diggins USA +37,3

5. Helene Marie Fossesholm +1.40,8

6. Tatjana Sorina RUS +1.43,5

7. Pia Fink GER +1.45,7

8. Lotta Udnes Weng NOR +1.46,5

9. Tiril Udnes Weng NOR +1.46,9

10. Nadine Fähndrich SUI +1.47,4

----

17. Krista Pärmäkoski FIN +2.08,1

19. Laura Mononen FIN +2.14,7

51. Johanna Matintalo FIN +8.03,4

Vilma Nissinen avbröt

Totala världscupen säsongen 2020–21:

1. Jessie Diggins USA 1347

2. Julia Stupak RUS 1079

3. Ebba Andersson SWE 1011

4. Rosie Brennan USA 919

5. Tatjana Sorina RUS 851

6. Natalija Nepriajeva RUS 733

7. Linn Svahn SWE 688

8. Anamarija Lampic SLO 643

9. Therese Johaug NOR 611

10. Nadine Fähndrich SUI 597

----

12. Krista Pärmäkoski FIN 500

25. Johanna Matintalo FIN 224

28. Kerttu Niskanen FIN 206

Distanscupen:

1. Jessie Diggins USA 653

2. Ebba Andersson SWE 640

3. Julia Stupak RUS 619

4. Rosie Brennan USA 484

5. Therese Johaug NOR 410

6. Katharina Hennig GER 406

7. Heidi Weng NOR 376

8. Tatjana Sorina RUS 364

9. Helene Marie Fossesholm NOR 359

10. Natalija Nepriajeva RUS 323

Sprintcupen:

1. Anamarija Lampič SLO 402

2. Nadine Fähndrich SUI 296

3. Linn Svahn SWE 275

4. Jessie Diggins USA 262

5. Maja Dahlqvist SWE 244

6. Natalija Nepriajeva RUS 214

7. Jonna Sundling SWE 212

8. Eva Urevc SLO 189

9. Rosie Brennan USA 185

10. Sophie Caldwell Hamilton USA 171

----

24. Jasmi Joensuu FIN 63

33. Krista Pärmäkoski FIN 44

35. Johanna Matintalo FIN 40