Kärleken fick HBL:s nya chefredaktör Erja Yläjärvi att byta språk: "Jag trodde aldrig att jag skulle jobba på svenska"

Nyheten om att Erja Yläjärvi blir Hufvudstadsbladets nya chefredaktör orsakade svallvågor i ankdammen. Från den finska kvällstidningsvärlden kommer hon kliva rakt in i kärnan av Svenskfinland. Men det finlandssvenska är sedan tidigare bekant för den Kuopiobördiga journalisten.

När Erja Yläjärvi blev uppringd av en rekryterare som var på jakt efter en ny chefredaktör och ansvarig utgivare för Hufvudstadsbladet, var det inget självklart beslut hon stod inför.

Sitt nuvarande jobb som chefredaktör på Iltalehti har hon haft sedan 2018, då hon samtidigt blev den första kvinnliga chefredaktören för en finsk kvällstidning.

– Iltalehti är en väldigt bra redaktion, säger hon och berättar att hon till en början inte hade några planer på att lämna tidningen.

Det handlar inte om storleken utan om en viss sorts journalistik

Efter en tids velande fattade hon ändå beslutet att lämna en av Finlands största kvällstidningar med miljoner läsare för att ta över chefredaktörsskapet för Svenskfinlands största dagstidning.

Men varför gå från störst till betydligt mindre?

– Det handlar inte om storleken utan om en viss sorts journalistik för en viss målgrupp.

Yläjärvi säger att hon bland annat vill våga pröva något eget för att vässa innehållet för HBL:s målgrupp, och det här skulle innebära att man satsar mindre på allmänna telegramnyheter.

– Varför skulle man betala för sånt? Sånt kan ingå i helheten, men det går inte att basera sin prenumerantmodell på det då det är nyheter som man i dag får gratis.

En journalist föds

Redan som barn visste Yläjärvi att hon ville bli journalist.

– Jag tyckte om att skriva, var intresserad av allt, läste nyheter och jag var orolig för världen. Sen när jag var tonåring under depressionen ville jag mest bort från Finland och jag drömde om att jobba som korrespondent. Stora världen here I come, tänkte jag.

Erja Yläjärvis pappa Toivo gick bort 2014, men Erja säger att hon ser mycket av honom i sig själv. Bland annat att man ska vara rak och säga som det är. Erja Yläjärvi med sin pappa Toivo Yläjärvi. Bild: Privat

Samhällsintresset berättar Yläjärvi att hon har fått från sin pappa Toivo Yläjärvi. Han var riksdagsledamot och jord- och skogsbruksminister under 1970- och 80-talet, och blev senare vd för Savon Sanomat.

Men de politiska åsikterna har hon inte ärvt av honom.

– Pappa försökte aldrig sälja Centerns politik till mig. Han tyckte att man skulle tro och tänka själv.

Trots att Yläjärvi inte gick i sin pappas fotspår och varken blev politiker eller Centerpartist, så har hon i vuxen ålder börjat se på hans värv med en nya ögon.

– I efterhand har jag förstått att han var väldigt omtyckt och respekterad från många håll. Det förstod man inte som barn.

Kuopiobon åkte till Bryssel och lärde sig svenska

Vägen från helfinska Kuopio till ett tvåspråkigt liv i Helsingfors har inte varit spikrak och har bland annat gått via Bryssel, där Yläjärvi jobbade som EU-korrespondent för FNB under åren 2005-2008.

I Bryssel träffade hon sin rikssvenska man med schweizertyska rötter, journalisten Stefan Winiger, som är anställd på Svenska Yle sedan flera år tillbaka.

Erja Yläjärvi med sin man Stefan Winiger i Paris år 2008. Erja Yläjärvi med sin man Stefan Winiger Bild: Privat

Efter 13 år tillsammans med Winiger har Yläjärvi utvecklat sin skolsvenska som hon inte hade använt på flera år innan hon träffade honom. Men familjelivet hemma hos Yläjärvi-Winiger präglas av flera språk i olika konstellationer.

– Stefan talar tyska med barnen, eller schweizertyska. Vi två pratar svenska sinsemellan och jag talar finska med barnen. Barnen talar också ibland “youtube-engelska” för det är det som verkar vara coolt just nu.

De två döttrarna går i svenskspråkig skola och det är de som har fört det finlandssvenska med sig hem.

– Det var när mina barn började säga “sidu” och “sidu bara” som jag insåg att vi börjar bli finlandssvenska.

Det finlandssvenska var en slump

Först kom kärleken, sedan det finlandssvenska och nu chefredaktörsskapet för Svenskfinlands största dagstidning.

Men hade Yläjärvi för några år sedan kunnat föreställa sig att hon skulle börja jobba på svenska?

– Aldrig i livet hade jag trott att det skulle bli så här, snarare engelska, säger hon med ett skratt.

Fast å andra sidan har Yläjärvi aldrig planerat sin karriär, utan mycket har berott på slumpen och tidpunkten, menar hon.

ERJA YLÄJÄRVI Född 1977 i Kuopio. Är gift med Svenska Yle-journalisten Stefan Winiger. Paret har två döttrar och två hundar. Erja berättar att hundarna har fått henne att trappa ner på tempot: "Tidigare sprang jag upp till 3 000 kilometer per år och deltog i maraton, men i dag blir det mest hundpromenader." Aktuell som HBL:s nya chefredaktör och ansvarig utgivare. Hon tillträder jobbet senast i slutet av sommaren. När Erja Yläjärvi utsågs till chefredaktör för kvällstidningen Iltalehti 2018 blev hon den första kvinnliga chefredaktören på en finsk kvällstidning. Har under de senaste åren jobbat som redaktionschef för Helsingin Sanomat, chefredaktör för Iltalehti, nyhetschef för FNB och chefredaktör för Kouvolan Sanomat. Kuriosa: Klär sig nästan alltid i svart på jobbet för att undvika eventuella kaffefläckar.

Yläjärvis klättrande på karriärstegen är naturligtvis också resultatet av hårt jobb.

– Jobbet har varit jätteviktigt för mig och ibland har jag nästan jobbat för mycket. Någon karriärist är jag inte, men något har jag väl också gjort rätt.

Under de senaste åren har hon tagit stora kliv från den ena tunga chefsposten på FNB till redaktionschef på Helsingin Sanomat och vidare till chefredaktör på Iltalehti.

Nu blir nästa steg i karriären att kliva in och leda redaktionen på Mannerheimvägen 18. Och med det här tar Yläjärvi också ett kliv djupare ner i ankdammen.

