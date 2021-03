Janne ”Koukkanen” nätade igen – matchades mot Islanders heta förstakedja och hyllas av tränaren trots förlusten: ”Visar exempel”

New York Islanders går som tåget i den östra divisionen i NHL just nu. Natten till måndag finsk tid kom den nionde (!) raka segern – den här gången på New Jersey Devils bekostnad.

Den här gången krävdes det straffar för att fixa poängen. Eller egentligen krävdes det lite mer än så.

Islanders 2–1-mål kom i den första periodens sista sekund. Devils reste sig ändå och kvitterade under den andra perioden.

I förlängningen hann P.K. Subban sätta in segermålet för New Jersey – men målet dömdes bort för offside efter att Isles-tränaren Barry Trotz utmanat domslutet.

– Vi hann ju tro att vi hade förlorat. Men så hör vi att det antagligen var offside och får ny energi. Det ändrade på matchbilden, konstaterar Islanders Brock Nelson på NHL.com efteråt.

Kuokkanen nätade med fel namn på ryggen

New Jersey Devils fick alltså nöja sig med en poäng i matchen mot det otippade topplaget. Men för Janne Kuokkanen bjöd matchen på ännu fler glädjeämnen.

Kuokkanen – vars tröja kallade honom ”Koukkanen” – stod för sitt fjärde mål på lika många matcher då han kvitterade till 1–1 i power play fem minuter in i matchen. Sammanlagt har Kuokkanen stått för 5+6 på 20 matcher den här säsongen.

Han ligger tia i finländarnas poängliga, med det sjunde bästa poängsnittet av alla.

På presskonferensen efter matchen medgav Devils-lotsen Lindy Ruff att just kedjan med Kuokkanen, Travis Zajac och Jegor Sjarangovitj varit den han använde för att spela mot Islanders förstakedja med Kieffer Bellows, Matt Barzal och Jordan Eberle.

– Vi hade flera två-mot-en-lägen i den första perioden där vi inte ens lyckas få ett skott mot mål. Så det finns många detaljer vi kan jobba på. Zajacs kedja är ett perfekt exempel på en kedja som sätter puckar på mål och kämpar för sina lägen, säger Ruff.

Donskoi nätade också

Joonas Donskoi har också varit på målfarligt humör under den stympade säsongen. Natten till måndag kom säsongens sjunde fullträff då Donskoi gav sitt Colorado Avalanche 3–0-ledningen hemma mot Los Angeles Kings.

Colorado vann matchen med siffrorna 4–1 efter att Mikko Rantanen passat fram Nathan MacKinnon som punkterade matchen i tom bur i slutet av den tredje perioden.

En assist blev det också för Sebastian Aho, vars Carolina Hurricanes slog Detroit Red Wings med 2–1 på bortais. Aho noterades för den primära assisten till Hurricanes segermål i den tredje perioden.

– Vi hade testat på varianten där Aho lämnar pucken åt mig en gång tidigare, och den här gången var det ingen försvarare som stod tillräckligt nära så jag kunde välja ett passligt hål och sätta in pucken, förklarar målskytten Nino Niederreiter på NHL.com.

Joel Kiviranta passade i sin tur fram Dallas enda mål i matchen mot Columbus Blue Jackets. Stars vann matchen efter straffar. Patrik Laine, som blev bänkad av tränaren John Tortorella i Columbus senaste match, fick spela i över 20 minuter.

Resultat, NHL:

Minnesota–Arizona 4–1

ARI Antti Raanta 31/34 räddningar

Detroit–Carolina 1–2

CAR Sebastian Aho 0+1, +1, 20:38

Columbus–Dallas 1–2 efter straffar

CBJ Joonas Korpisalo 34/35

CBJ Patrik Laine 0+0, -1, 21:40

DAL Miro Heiskanen 0+0, +/- 0, 26:31

DAL Roope Hintz 0+0, -1, 15:34

DAL Joel Kiviranta 0+1, +1, 11:45

DAL Esa Lindell 0+0, +/- 0, 22:05

New Jersey–NY Islanders 2–3 efter straffar

NJD Janne Kuokkanen 1+0, +/- 0, 13:08

NJD Sami Vatanen 0+0, +/- 0, 16:59

NYI Leo Komarov 0+0, +/- 0, 10:35

Colorado–Los Angeles 4–1

COL Joonas Donskoi 1+0, +1, 12:18

COL Mikko Rantanen 0+1, +/- 0, 16:02

Ottawa–Toronto 4–3