Jaro och EIF flaggar för att köra i gång division 1 som planerat – i Ekenäs ser man inte tomma läktare som en hållbar lösning: "Blir tragiskt om publik inte kommer"

Några veckor kvar till seriepremiär i den inhemska fotbollen? Frågan väntar på ett svar. Ute på fältet är man inställda på att köra i gång som planerat – utan publik.

Den 10 april är tanken att herrarnas fotbollsliga startar med full omgång – en vecka senare hakar de två högsta serierna på damsidan och herrarnas division 1 på.

Enligt Yle Urheilu har det förts diskussioner bland klubbarna om man ska skjuta upp ligastarten på herrsidan. Yle Sporten har försökt nå ligans vd Timo Marjamaa för att kommentera läget.

IFK Mariehamns klubbdirektör Peter Mattsson hänvisar till Marjamaa och ligastyrelsens beslut, men den åländska ligaklubbens hållning är att ligastart i april är bra.

– I vår värld utgår vi från det som är planerat i dag. Vi siktar på seriestart mot HJK den 10 april, säger Mattsson till Yle Sporten.

– Om det blir med eller utan publik på läktarna får framtiden utvisa, men det är bättre att ligan startar. Förra säsongens spelprogram där lag kunde ha tre matcher i veckan är inte bra för någon inblandad.

Alla matcher och tävlingar i Finland har avgjorts utan publik i år. Med tanke på coronaläget lär den inhemska fotbollssäsongen också starta med tomma läktare.

– Det är klart att vårt ekonomiska resultat inte blir bra utan publik, men det är omöjligt att säga när det blir aktuellt med åskådare, säger Mattsson.