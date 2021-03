Linn Nyberg gästar podden Föräldrasnack: “Jag var tvungen att berätta för min 9-åring att hans pappa dött när han valt att ta sitt liv”

Linn håller om sin son Alex när de både småler in i kameran.

Linn är idag 31 år gammal och Alex är 10 år gammal. Båda bearbetar de ännu sorgen efter pappan som dog ett och ett halvt år sedan. Linn håller om sin son Alex när de både småler in i kameran. Bild: Privat

Farsdagen år 2019 är sista gången 9-åriga Alex får träffa sin pappa. Två dagar senare får mamma Linn samtalet som kom att rasera deras värld. Hennes före detta partner och pappa till hennes förstfödda var alkoholmissbrukare och hade valt att ta sitt liv.

- Jag står där i min sons rum och tittar på när han klär på sig ytterkläderna för att gå till skolan. Jag tänker att måste jag berätta det här nu - kan jag inte låta honom få vara lyckligt ovetande en stund till? Men jag väljer att berätta och får se hur hans värld rasar samman.

Kvällen innan har hon pratat med sin före detta partner i telefon. Han är glad och nykter.

Linn berättar hur Alex har sagt så fint om hur han önskar att hans pappa skulle bli frisk så att de fick tillbringa mera tid tillsammans. Pappan blir rörd.

Senare samma kväll textas de ännu och Linn frågar om han inte kan ringa sin son lite oftare så att inte Alex alltid är den som hör av sig.

Han lovar att ringa nästa dag.

Hon lägger telefonen på ljudlöst och lägger sig för natten.

Men nästa morgon vaknar Linn och märker att hon fått meddelanden av sin ex-partner under natten.

En låt som varit deras låt när de sällskapade, en bild och ett meddelande där det står “Hälsa alla att jag älskar dem”.

Senare får hon veta att han tagit sitt liv.

- Jag har alltid haft en känsla av att han inte kommer att leva tills han blir gammal. Jag har gråtit och sagt det högt till flera personer, också till honom själv. Vi besökte beroendekliniken tillsammans där jag sa att jag är så rädd för att något ska hända honom. Han svarade att han inte är på väg någonstans.

Lider du eller en närstående av missbruk? Här hittar du en lista på stödtjänster både för missbrukare och närstående.

“Varför har MIN pappa den här dumma sjukdomen?”

Linn är idag mamma till tre barn. Alex är 10 år gammal idag och föddes när hon var 21 år och hennes partner var 22 år gammal.

Men vi backar bandet lite.

Linn och hennes ex-partner hade sällskapat sedan de var 15 år, skaffat hus och barn tillsammans. När Alex var lite under ett år valde de att separeras.

- Det känns bra nu i efterhand eftersom Alex inte har något minne av att vi någonsin varit tillsammans. Vi separerade som goda vänner vilket alltid känts så himla fint, att vi kunnat hålla en god relation utan att Alex hamnat i kläm.

Utmaningen var ändå pappans alkoholmissbruk. Trots att de hade delad vårdnad över Alex så tillbringade han allt mindre tid med sin pappa den sista tiden.

- Det var hemskt att se hur Alex hade sett fram emot att få åka till pappa hela veckan. Men sedan när fredagen kom så kunde telefonen ringa och det blev klart att han inte kunde åka på besök. Han blev så ledsen, besviken och arg.

Hemma hos Linn hade de alltid pratat öppet med Alex om hans pappas sjukdom.

- Men ju oftare det blev avbokningar desto argare blev han. Han kunde säga saker som att “varför har MIN pappa den här dumma sjukdomen” och att “jag vill ha en frisk pappa”.

Litade på pappan, men inte på sjukdomen

Samtidigt skapade pappans sjukdom också stress hos Linn.

Hon kämpade med att delvis kunna ge sin son en chans att umgås med sin pappa när det var möjligt men samtidigt känna en oro för vad som kunde hända när han var där.

- Jag litade på pappan, men inte på hans sjukdom. Samtidigt så var han så viktig för Alex, som alltid varit pappas pojke.

Han bodde också längre bort, så oron över att något skulle hända utan att hon kunde snabbt ta sig till sin son skapade stress.

- Det åt upp mig inifrån. Varje gång han åkte till sin pappa började jag gå igenom alla värsta tänkbara utfall. Jag var besatt av att ringa dem - vi skaffade en telefon åt Alex och om han inte svarade ringde jag genast hans pappa. Jag kunde höra på hans röst om han druckit, vilket han aldrig gjort när han var med Alex. Men oron levde kvar.

En 9-åring som lider av medberoende

Vidare blev det också tydligt att Alex börjat förlora tilliten till vuxna. Linn hade hittat en ny partner, Anders, som kom in i Alex liv när han var 5 år gammal. Anders blev en viktig förebild i Alex liv.

- Jag och min sambo fick aktivt jobba för att bevisa att alla vuxna inte är sjuka och att det går att lita på oss.

Ett avgörande ögonblick för Linn var också när hon började se tecken på att Alex utvecklat ett medberoende.

- Vi var ute på en promenad en dag när han sa att “mamma, jag vill inte berätta om pappa dricker när jag är där, för då blir du arg och så får jag inte träffa honom mera! Jag lovar att jag kan plocka undan flaskor efter honom om det behövs”. Då brast det inom mig. Ett barn, en 9-åring, ska inte behöva se eller känna så!

Kunde skratta mitt i sorgen

Men tillbaka till dagen som ändrade allt.

Hur berättar du för ett barn att pappa valt att dö?

- Jag började bara gråta. Jag hade inte hunnit tänka igenom vad jag skulle säga. Orden bara rann ur mig: “Pappa har dött”.

Linn och Alex omringades av stöd och hjälp. Skolkuratorn kom hem till dem, en person som Alex kände från förr. Linns föräldrar kom hem.

De fick kris- och psykologhjälp.

- Men jag känner mig ännu också hjälplös. Det enda du vill göra som förälder är att skydda dina barn och här insåg jag det inte är möjligt. Jag kan inte ta smärtan ifrån honom utan det är något han måste leva med.

Alex besöker sin pappas grav. Alex står vid sin pappas grav. Bild: Privat

Det fina var ändå att märka barnets fantastiska förmåga att leva i nuet.

- Han kunde mitt i all sorg sticka ut och leka med sina vänner, skratta och vara sig själv. Sedan kunde han komma in gråtandes, men det fanns de där stunderna när han kunde känna glädje och leva i nuet som jag till exempel inte klarade av. Jag kunde inte glömma sorgen ens för en stund.

Vad ska du göra om du misstänker att någon är självmordsbenägen? Fråga modigt om personen har självmordstankar Lyssna och ge utrymme för personens känslor – skapa ett tryggt diskussionsklimat Var dig själv – det räcker Hjälp till med att klara av vardagen och att söka hjälp Undvik att: Fördöma självmordstankarna Ifrågasätta personens känslor Rätta personens tankar Försöka förklara personens känslor Undvika personen som du oroar dig för Källa: Mieli Psykisk hälsa Finland rf

Skrek ut sin sorg i tomma bilen

Det blev svårt för Linn som förälder och partner att ge utrymme åt sina egna känslor.

- Jag kunde hoppa in i bilen och bara köra iväg, skrika, ropa och gråta. På det sättet fick jag ut mina känslor, istället för att krypa in i min sambos trygga famn och medge att jag inte klarar av det här just nu. Det kändes för svårt att visa det.

Trots tragedin och sorgen så känner Linn att de har det bra idag. Alex har två småsyskon, Leia, 4 år, och Lykke, 4 månader.

- Efter att ha klarat av det här så känner jag verkligen att vi kommer att klara av vad som helst som livet har att erbjuda. Jag känner ännu att det är så viktigt att prata om och få dela sorgen.

Linn studerar till närvårdare för att i framtiden jobba med barn och unga.

- Min psykolog sa att en dag kommer jag att möta ett barn som går igenom något liknande. Då kommer jag att kunna förstå hen på ett helt annat sätt med hjälp av mina egna erfarenheter. Jag har verktyg att hjälpa barn som har det tufft.

Anders har också blivit en stark fadersfigur för Alex.

I höstas firade Alex den första farsdagen utan sin pappa. Han hade gjort ett kort åt bonuspappa Anders som han överräckte med darrande läppar. Det var en så rörande stund för honom.

På kortet stod det: “Trots att du inte är min riktiga pappa så känns det som att du är det.”