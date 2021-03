Oscars 2021: Svartvit filmpärla i täten med 10 nomineringar – men största skrällen handlar om regipriset

Vinnande koncept? Den svartvita Hollywoodhyllningen Mank är nominerad för bästa film, regi, foto, filmmusik, scenografi, kostym, make up & hår, manlig huvudroll (Gary Oldman) och kvinnlig biroll (Amanda Seyfried - bilden). Amanda Seyfried i rollen som Marion Davies i filmen "Mank". Bild: 2020 NETFLIX INC.

Startfältet inför Oscarsgalan den 25 april bjuder på retrocharm, talande tystnad och högljudd kamp för en bättre värld.

Nomineringarna inför den 93:e Oscarsgalan landar i ett filmår som inte liknar något annat.

Biograferna går för halvmaskin, premiärer har skjutits upp, produktioner lagts på is.

Och galaglamouren har på sin höjd handlat om elegant klädda stjärnor i hemmasoffan.

Så varför bry sig om Oscarsgalan 2021?

Jo – för att det är bäddat för potentiella skrällar när filmer som representerar något annat än det traditionella Hollywood tar plats.

Vinnarna

Den obestridiga vinnaren i nomineringsskaran är David Finchers Mank – en svartvit filmpärla som skildrar skrivandet av manuset till klassikern Citizen Kane (1941).

Filmen är nominerad i tio kategorier – däribland för bästa film, regi, manlig huvudroll (Gary Oldman) och kvinnlig biroll (Amanda Seyfried).

Gary Oldman nominerad igen. En bild från en filminspelning inom ramen för filmen Mank.

En intressant detalj är att Citizen Kane belönades med en Oscar för bästa manus 1942 medan filmen som skildrar hur manuset tillkom nominerats i nästan alla kategorier UTOM för bästa manus.

Frågan är ändå om det finns risk för att det går som under tidigare filmfester då Mank varit nominerad i mängder av kategorier (6 Golden Globes och 12 Critics Choice Awards) – utan att vinna annat än för bästa scenografi i samband med sistnämnda tävling.

Kvinnorna och mångfalden

Under åren är det bara fem kvinnor som nominerats till en Oscar för bästa regi – men i år skräller det till när både Chloé Zhao (Nomadland) och Emerald Fennell (Promising Young Woman) kvalar in i den kategorin.

Vacker, stark och välspelad. Nomadland har allt. Fran i solnedgången med en lykta i handen. Bild: null

Zhao är född i Kina medan Fennell är hemma från Storbritannien. Vilket rimmar väl med att merparten av de nominerade regissörerna representerar något annat än en klassisk Hollywoodbas.

Thomas Vinterberg är dansk och Lee Isaac Chung har koreansk bakgrund. Det är egentligen bara David Fincher som står för en mer traditionell regiprofil i Oscarsammanhang.

Tysta resor och högljudda samhällskommentarer

Många av de nominerade filmerna 2021 har en uttalad samhällskoppling. Judas and the Black Messiah (5 nomineringar) anknyter till de svarta pantrarnas kamp.

The Trial of the Chicago 7 (6 nomineringar) handlar om en rättsprocess som följer efter en demonstration mot Vietnamkriget 1968.

Något annat än Borat. Sasha Baron Cohen är nominerad för sin roll i The Trial of the Chicago 7. Deomnstranter strax innan bråket i filmen The Trial of the Chicago 7. Bild: NICO TAVERNISE/NETFLIX

Ma Rainey's Black Bottom (5 nomineringar) handlar om bluesens svarta moder medan Minari (6 nomineringar) skildrar en koreansk familjs flytt till Kalifornien på 1980-talet.

Häftigast segertippad är ändå Nomadland (6 nomineringar) som ställer oss inför en kvinna som fallit mellan många stolar i samhällsmaskineriet.

Utan hem och säker inkomst åker hon mellan olika orter på jakt efter snuttjobb.

Tystnaden i Nomadland ackompanjeras snyggt av den tystnad som skildras i den otroligt fina Sound of Metal (6 nomineringar). Här möter vi trash metal-trummisen Ruben som helt plötsligt förlorar hörseln.

Ruben må vara döv och tystnaden påtaglig – men det betyder inte att man skall slå dövörat till inför galan den 25 april.

Det blir visserligen en annorlunda gala – men den är fortfarande en hyllning till alla dessa underbara filmer som erbjuder oss en väg ut i en värld vi inte kommer att besöka just nu.

Vare sig vi vill det eller inte.

Bästa film:

The Father

Judas and the Black Bessaih

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Bästa regi:

Thomas Vinterberg - Druk / Another Round

David Fincher - Mank

Lee Isaac Chung - Minari

Chloé Zhao - Nomadland

Emerald Fennell - Promising Young Woman

Bästa manliga huvudroll:

Riza Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

Anthony Hopkins - The Father

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

Bästa kvinnliga huvudroll:

Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Promising Young Woman

Galan refereras på svenska den 25.4 av Johanna Grönqvist och Silja Sahlgren-Fodstad.