10 000 jobb hotade på Nokia – bolaget vill spara 600 miljoner euro

Teknologijätten Nokia meddelar om nedskärningar efter dåligt resultat under 2020. Bolaget vill spara 600 miljoner euro de kommande två åren.

Besparingarna betyder att upp till 10 000 av bolagets 90 000 anställda kan få sparken.

Bolaget har som mål att före slutet av 2023 ha en personal som består av 80 000 till 85 000 anställda.

– Vi fattar inte beslut som kan påverka våra anställda med lätthet. Att säkerställa rätt kompetens och kapacitet är ett nödvändigt steg för att uppnå långsiktigt hållbara resultat. Det är viktigt för mig att våra anställda får det stöd de behöver i den här processen, säger Nokias vd Pekka Lundmark i ett pressmeddelande.

Exakt hur många som får gå är oklart och den slutliga siffran är beroende av marknadsutvecklingen under de kommande två åren.

Besparingarna görs enligt bolaget på lång sikt. 50 procent av Nokias kommande besparingar sker under 2021, 15 procent under 2022 och 35 procent under 2023.

I Nokias omstrukturering ingår bland annat investeringar i forskning och utveckling.

– Vi fokuserar på att förbättra kvaliteten och kostnadskonkurrenskraften för våra produkter och investerar i nödvändig kunskap och kapacitet, säger Lundmark.