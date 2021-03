Morgonkollen: Ökning i coronafall bland barn under 10 år – och fyra andra nyheter att ha koll på

Bild: Alamy / All Over Press

Coronafallen ökar bland barn i Finland, visar statistik. Ett barn testas för coronaviruset. Hon håller i en nalle medan sjukskötaren utför testet. Bild: Alamy / All Over Press

God morgon! Här listar vi fem nyheter att ha koll på den här tisdagsmorgonen.

Fler barn smittas av coronaviruset än tidigare

Coronafallen ökar bland barn under 10 år, visar vår graf. Coronafallen har ökat med cirka 250 procent bland barn under 10 år under den senaste månaden.

Det här jämfört med november i fjol.

Experter påpekar att barn oftast drabbas lindrigt av coronaviruset och smittan kommer från vuxna i deras närhet. Barn sprider inte heller viruset vidare i så stor utsträckning.

Bland de övriga åldersgrupperna har coronafallen i medeltal ökat med 80 procent under samma tidsperiod. Fallen har ökat minst bland finländare som är över 80 år.

Utsatta yrkesgrupper kräver ändringar i vaccinkön

Distansarbete har blivit vanligt under coronapandemin, men enligt en undersökning av Taloustutkimus kan 36 procent av finländarna inte jobba på distans.

Nu höjs kritiska röster bland sådana som har jobb som kräver att de är fysiskt på jobb. De kräver att de ska få coronavaccin på grund av risken att smittas av coronaviruset på jobbet.

Tandläkare är missnöjda över hur de behandlats då beslut fattats om vaccineringsordningen. Tandläkare och tandskötare bär munskydd och visir då de jobbar med en patient. Bild: Kalle Niskala / Yle

Det gäller bland annat tandläkare.

– Det är inkonsekvent att vi har blivit förbisedda när det har beslutats om att vaccinera vårdpersonal, säger Henna Virtomaa, verksamhetsledare på Tandläkarförbundet.

Även taxichaufförer och andra som kommer i kontakt med många människor dagligen önskar att bli vaccinerade.

WHO samlas för att diskutera Astra Zenecas coronavaccin

Experter från Världshälsoorganisationen WHO diskuterar i dag coronavaccinet Astra Zenecas säkerhet.

Flera europeiska länder har avbrutit användningen av vaccinet efter rapporter om koppling till blodproppar.

Finland stoppar inte användningen av vaccinet i nuläget. En hand som håller i en vaccinlaska. Bild: KATIA CHRISTODOULOU/EPA

WHO uppmanade i går alla länder att tills vidare fortsätta vaccinera med Astra Zenecas coronavaccin. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har dragit samma linje.

Finland har för tillfället inga planer på att avbryta coronavaccineringen med Astra Zenecas vaccin. Du kan läsa mer om resonemanget här.

Arbetsgrupp vill locka människor till landsbygden med ekonomiska lättnader

Under coronapandemin har det blivit pop att bo eller jobba på landsbygden. Flera kommuner på landsbygden har lockat fler inflyttare än vad som flyttat bort, men hur kan man upprätthålla det här då allt fler normalt rör sig till större städer?

Jo, en parlamentarisk arbetsgrupp vill öka livskraften på glesbygden bland annat genom lockbete såsom lönetillägg, lägre skatter och avdragna studieskulder.

Landsbygden har lockat flera under coronapandemin, men kommer trenden hålla i sig? Landsbygd täckt av snö. Bild: Seppo Sarkkinen. Rajoitettu käyttöoikeus, Yle Kuvapalvelu, kuvapalvelu@yle.fi

Flytt till landsbygden kan i framtiden betyda extra klirr i kassan eller åtminstone besparing av pengar.

Vi har pratat med en representant från arbetsgruppen om det här samt en familj som bor på landsbygden i Lovisa.

Deb Haaland gör historia som ny inrikesminister i USA

Senaten i USA har gett grönt ljus för den 60-åriga representanthusledamoten Deb Haaland som ny inrikesminister.

Hon blir den första representanten från ursprungsbefolkningen att leda ett ministerium i USA. Haaland tillhör Laguna Pueblo-stammen.

Deb Haaland är USA:s nya inrikesminister. Kongressmedlem och blivande inrikesminister i USA Deb Haaland Bild: /All Over Press

Rösterna i senaten föll 51–40.

Deb Haaland är en miljökämpe och väntas få en central roll i Bidenadministrationens planer på att bekämpa klimatkrisen.

Det är molnigt i en stor del av landet och på somliga håll förekommer snöfall eller blötsnö.

I landets södra och mellersta delar är det mellan +1 och +6 grader. Mildast är det i sydväst. I natt blir det minusgrader, mellan -2 och -8 grader. Mest svag vind.

I norr är det något svalare, mellan +1 och -3 grader. I natt mellan -5 och -15 grader. Mest svag vind.