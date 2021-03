Slutspekulerat i Sverige: Fem år efter att han tackade för sig är Zlatan Ibrahimovic tillbaka i landslaget – Finland kan få EM-ladda mot "Ibra"

Bild: imago/IBL/ All Over Press

Zlatan Ibrahimovic har gjort 62 landslagsmål och är Sveriges bästa målskytt någonsin. Zlatan Ibrahimovic klagar åt domaren. Bild: imago/IBL/ All Over Press

VM-kvalstarten i mars växer i magnitud för Sverige. Zlatan Ibrahimovic är tillbaka i landslaget – några månader före sommarens fotbolls-EM.

Den svenska landslagssamlingen i mars blir något utöver det vanliga. Något annat är inte att förvänta sig då Zlatan Ibrahimovic kliver in i Blågult igen.

På dagens presskonferens gick förbundskaptenen Janne Andersson ut med det väntade beskedet: Ibrahimovic är tillgänglig för spel igen.

– Väldigt spännande. Det här väcker så många följdfrågor. Hur ska det här fungera taktiskt? I vilken fysisk form är Zlatan Ibrahimovic just nu?, säger Sportbladets expert Simon Bank i tidningens tv-sändning.

Tre matcher i mars

Efter att Ibrahimovic fick Guldbollen som Sveriges bäste fotbollsspelare i höstas besökte Andersson honom i Milano. Efter besöket kom positiva signaler från Andersson.

I och med dagens besked bekräftar förbundskaptenen att han och Ibrahimovic har hittat en väg framåt för att samarbeta.

– Först och främst så är det en väldigt bra fotbollsspelare, den bästa vi haft i Sverige. Det är såklart väldigt roligt att han vill komma tillbaka. Förutom det han kan bidra med på planen så har han ju en otrolig erfarenhet och kan bidra med den till andra spelare i laget, säger Andersson i en kommentar på svenska fotbollsförbundets webbplats.

Sverige möter Georgien hemma och Kosovo borta i VM-kvalet i mars. Dessutom spelar Sverige en landskamp mot Estland.

Zlatan Ibrahimovic gjorde sin senaste landskamp 2016. Zlatan Ibrahimovic i landslagsuniform. Bild: Peter Powell / EPA / All Over Press

Samtidigt bekräftades det också att Sverige och Finland möts i en landskamp före EM i sommar. Matchen spelas i Stockholm den 29 maj – prick två veckor före Finlands slutspelspremiär mot Danmark.

Efter det kommer Finland också att spela mot Estland den 4 juni. Den matchen spelas på Olympiastadion i Helsingfors.

Har lyft Milan

Det har snart gått fem år sedan Ibrahimovic egentligen satte punkt för sin karriär i det svenska fotbollslandslaget. Han tackade för sig efter EM i Frankrike 2016.

Eller … Han gjorde ju inte det.

Vårvintern 2018 pågick en långdans mellan Ibrahimovic och det svenska förbundet inför fotbolls-VM i Ryssland. Den mynnade inte ut i något, men efter det har Ibrahimovic kommit tillbaka till Europa och gjort det väldigt bra i AC Milan.

Under det senaste året har Milan tagit sig upp på fötter igen – mycket tack vare Ibrahimovic. Milanoklubben är just nu tabelltvåa i Serie A – och så bra har det inte gått sedan svenskens senaste sejour i Milan i början av 2010-talet.

I Milano har Zlatan Ibrahimovic fått ett nytt lyft. Zlatan firar mål genom att breda ut armarna. Bild: imago images/Gribaudi/ImagePhoto/ All Over Press

Den här säsongen har ”Ibra” missat matcher på grund av coronasmitta och småskador, men ändå gjort fjorton mål på fjorton ligaframträdanden.

Ibrahimovic har missat Milans matcher i mars på grund av en muskelskada, men uppges vara tillbaka i spel i Europa League den här veckan. En uppvärmning inför landslagscomebacken?

"The return of the God", skriver Ibrahimovic i ett karaktäristiskt första uttalande på sociala medier.