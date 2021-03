Coronasituationen i Åbo är oroväckande - "Nu är det läge att ytterligare minska på kontakterna"

Coronaläget i Åbo har försämrats ytterligare, det kom fram under Åbo stads coronainfo på onsdagsförmiddagen. Nu är det läge att minska kontakterna på fritiden, uppmanar smittskyddsmyndigheterna.

Totalt 381 fall av covid-19 registrerades i Åbo under vecka 10 (8–14.3.2021). Incidensen har stigit, och ligger nu på samma nivå som i huvudstadsregionen, det vill säga 350 smittfall per 100 000 invånare på två veckor. För tillfället är cirka 1500 Åbobor i karantän.

– Coronaläget i Åbo är allvarligt. Epidemin accelererar kraftigt och smittfallen ökar fortfarande. Den vuxna befolkningen har fortfarande alltför mycket kontakter och i och med det uppstår även coronasmitta. Jag hoppas att man nu tar situationen på allvar, så att vi inte blir tvungna att ytterligare strama åt de redan stränga begränsningarna och rekommendationerna, påminde Jutta Peltoniemi, som leder arbetet med smittsamma sjukdomar i Åbo.

Peltoniemi säger att Åbo nu är inne i en tredje våg, och antalet coronafall är ännu högre än under den senaste vågen i december.

Peltoniemi betonar att det är läge att minska på alla kontakter som inte är nödvändiga. Jutta Peltoniemi, en kvinna med blont hår, samtalar med Tiia Leino, en kvinna med brunt hår och mönstrad blus. Bild: Arash Matin /Yle

Begränsningarna som infördes förra veckan har inte ännu påverkat antalet smittade. Antalet coronafall förväntas fortsätta öka i Åbo under denna vecka, men nästa vecka borde man börja se en effekt av begränsningarna som infördes i början av mars.

I Åbo är det den brittiska virusvarianten som dominerar nu, och det här leder till att smittan sprids snabbare. De flesta får smittan av familjemedlemmar, av vänner eller bekanta eller på jobbet. Peltoniemi betonade hur viktigt det är att använda munskydd och hålla avstånd även på arbetsplatsen.

Ungefär 60 procent av smittfallen kan spåras. Peltoniemi påpekade ändå att eftersom incidensen är så hög, så finns det en risk att smittas överallt i staden.

Vaccineringen går framåt

Nu har 25 447 Åbobor fått den första vaccindosen, det vill säga 15,1 procent. Totalt 3 433 Åbobor har fått den andra dosen.

I Åbo ges vaccinet fortfarande till personer över 80 år. Dessutom pågår vaccinationerna av personer i åldern 78 och 79 år. Denna vecka görs även tidigare bokade vaccinationer av riskgrupperna.

Kallelser har även skickats ut via sms till Åbobor mellan 75 och 77 år. Personer i denna åldersgrupp, som inte har fått vaccintid via sms, kan reservera tiden själv antingen via e-bokningen eller per telefon via coronavaccinationsrådgivningen.

Enligt planen kommer vaccinationerna av 70–74-åringar att inledas under vecka 12 (22–28.3.2021).