Hundratusentals euro har flyttats från österbottniska konton utomlands – polisen varnar för bedrägerimejl

Logga alltid in på nätbanken via webbläsaren och följ inga länkar som skickats per e-post, låter polisen hälsa. Arkivbild. En kvinna håller i en telefon. Bild: Petri Aaltonen / Yle

Flera brottsanmälningar om bedrägeri via e-post har kommit in till polisen i Österbotten under början av året. Enligt polisen handlar det om anmärkningsvärt stora summor som har flyttat från anmälarens bankkonton till konton utomlands.

Polisen uppger att de ekonomiska skadorna sammanlagt uppgår till flera hundratusentals euro.

Efter utredning står det klart att det finns en gemensam nämnare. De utsatta personerna har fått ett mejl som skickats i endera Aktias eller POP-bankens namn.

Mejlet innehöll en kort text om att det kommit ett nytt meddelande till nätbanken och efter texten en länk som tog mottagaren till webbplats identisk med nätbanken.

När personen loggade in i det som såg ut att vara den riktiga nätbanken fick gärningsmännen tag på personens bankkoder. På det sättet kunde de flytta över personens pengar till konton utomlands.

Polisen går nu ut med en varning och manar till försiktighet. Logga alltid in på nätbanken via webbläsaren och följ inga länkar som skickats per e-post, låter polisen hälsa.