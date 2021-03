Södra Finlands regionförvaltningsverk: Obligatorisk hälsokontroll och coronatestning för alla som reser till Finland - de som vägrar kan straffas

Kuvassa on matkustajia Helsinki-Vantaan lentoasemalla syyskuun 2020 alussa.

Personer som har ett negativt coronabevis eller intyg på att hen haft corona under det senaste halvåret behöver inte testa sig. Kuvassa on matkustajia Helsinki-Vantaan lentoasemalla syyskuun 2020 alussa. Bild: Silja Viitala / Yle

Beslutet berör bland annat Helsingfors hamnar, Helsingfors-Vanda flygplats samt gränsstationen i Vaalimaa.

Regionförvaltningsverket har på onsdagen fattat ett så kallat massbeslut om obligatoriska hälsokontroller för alla som kommer in i landet.

I samband med hälsogranskningen kan ett coronatest tas. Beslutet träder i kraft den 18 mars.

Beslutet gäller personer som anländer till Finland från så kallade riskländer. Det här betyder personer som under de två senaste veckorna befunnit sig i länder vars coronaincidens är större än 25 per 100 000 människor under de två senaste veckorna.

Under den obligatoriska hälsokontrollen kan resenären visa upp ett intyg på ett negativt coronatest som tagits högst tre dagar innan personen anlänt till Finland, eller ett bevis på att hen insjuknat i coronavirus inom det senaste halvåret. I sådana fall behöver personen inte ta ett coronatest.

Personer som arbetar med godstransporter inom transport- eller logistikbranschen, samt personer som endast mellanlandar på Helsingfors-Vanda flygplats, berörs inte av beslutet.

Inte heller barn födda 2008 eller senare behöver genomgå någon hälsokontroll.

Kommunerna ansvarar för hälsokontrollerna

Det är kommunerna som ansvarar för hälsokontrollerna samt coronatestningen.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar dessutom att hälsomyndigheterna vid gränserna samlar in och levererar resenärernas person- och kontaktuppgifter till den plats som resenärerna bor eller uppehåller sig på.

Resenärerna ska ta ett andra coronatest tidigast 72 timmar efter att de kommit in i landet.

Den som inte går med på att delta i hälsogranskningen kan dömas till böter eller högst tre månader i fängelset.