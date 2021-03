Svenska Teaterns chef Joachim Thibblin: Utan nya stöd kan teatrar gå under – ikväll ordnas en strömmad kulturkväll

Svenska Teatern ordnar ikväll tillsammans med Nationalteatern en liveströmmad kväll för att uppmärksamma kulturens svåra sits under coronapandemin. Svenska Teaterns chef Joachim Thibblin säger till Svenska Yle att många teatrars verksamhet är hotad om man inte snart får ett besked om fortsatt finansiering av staten.

– Vi behöver inom en vecka få ett beslut om det kommer ytterligare coronastöd, ens ett ja eller nej så att vi kan jobba med någon framförhållning, säger Svenska Teaterns chef Joachim Thibblin.

Utan nya stöd kommer flera teatrar enligt Thibblin att stå inför omfattande nedskärningar.

– Det kan betyda att teatrarna blir färre, en del behöver sätta lapp på luckan och de större teatrarna som varit viktiga stora institutioner behöver nedmontera eller skära ner sin verksamhet.

– Den risken är alldeles uppenbar, det här är den värsta krisen vi nånsin varit med om.

Är Svenska Teaterns verksamhet hotad?

– Svenska Teatern kommer inte att gå under men om vi får ett negativt svar nu beträffande stöd behöver vi verkligen backa några steg och titta hur vi bygger upp nästa hösts repertoar. Våra produktioner är dyra och största delen av produktionskostnaderna går till fastanställda och frilansarnas löner. Har vi inte det stöd vi brukar få går inte ekvationen ihop.

Nedskärningar för 2022?

Det andra orosmomentet är hur kultursektorn ska finansieras på sikt.

Enligt Rosa Meriläinen, ordförande för kultur- och konstområdets centralorganisation Kulta, förbereder Undervisnings- och kulturministeriet stora nedskärningar i kulturbudgeten för 2022.

Kulturbranschen har varit helt beroende av spelmonopolbolaget Veikkaus intäkter, nästan hälften av kulturbudgeten hittills kommit därifrån. Veikkausintäkterna har minskat drastiskt och gapet är 300 miljoner euro i kulturbudgeten.

– Veikkausintäkterna och därigenom statens intäkter har ju kraschat och jag vet att regeringen för närvarande bereder nedskärningar i kulturbudgeten för 2022, säger Meriläinen och fortsätter:

– Det vore hemskt för kulturen och konsten. Och dessa nedskärningar bör återkallas, det får bara inte hända efter coronan.

Rosa Meriläinen är ordförande för kulturbranschens intresseorganisation Kulta ry. Rosa Meriläinen vieraana YLEn Takaisin Pasilaan Podcastissa. Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Tusentals skrivit under namninsamling

Nu har flera namnstarka personer bland annat författaren Kjell Westö, dirigenten Esa-Pekka Salonen, operasångaren Karita Mattila och koreografen Tero Saarinen undertecknat en namninsamling, som vill att regeringen bättre beaktar kultursektorn i sin exitstrategi för hur coronarestriktionerna ska hävas. Namninsamlingen har redan undertecknats av tusentals personer.

Frågan är om intressebevakningen för kulturens del har varit tillräckligt stark åtminstone i jämförelse med restaurangbranschen, och om de här protesterna borde ha förts tidigare.

Thibblin medger att intressebevakningen på kultursidan fortfarande är ganska i barnskorna.

– Det är lätt att vara efterklok, och det kan vara att vi borde ha varit mer högljudda tidigare. Men vi visste ju aldrig hur länge och vet fortfarande inte hur länge den här krisen pågår. Vi har också fått en del delsegrar under vägen. Jag är nöjd med vår egen intressebevakning men det är nu tempot behöver skruvas upp.

– Vi måste också ta ansvar själva och bli bättre på att sköta vår egen intressebevakning.

Undervisnings- och kulturminister Annika Saarikko skriver per melj till Svenska Yle att man förbereder nya coronastöd ifall läget fortsätter. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko. 3.3.2021. Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Kulturen bär

Svenska Teatern kväll tillsammans med Nationalteatern en öppen strömmad diskussion om kulturens utsatta läge under coronakrisen. Enligt Thibblin är syftet att öka förståelsen och medvetandet för den grymma situation kulturbranschen befinner sig i.

– Det är något vi behöver lösa tillsammans, det är inte bara en fråga för branschen utan också för publiken, alla som vill uppleva kultur och konstupplevelser.

– Vi har ett jättefint och demokratiskt system med teatern, museer och orkestrar i Finland som bidrar till framgången för bildningen i Finland och ett heltäckande nätverk. Vi är jätteoroliga över att Finland som ett framgångsland på det här området inte skulle vara det längre.

För det här årets del kompenserar staten fullt ut de pengar som fallit bort på grund av spelmonopolbolaget Veikkaus minskade intäkter. Vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko (C) svarar per mejl till Svenska Yle att staten har för avsikt att kompensera summan till en viss del också under de kommande åren, men att beslut om detta fattas under vårens och höstens budgetförhandlingar.

Institutionerna har fått stöd av undervisningsministeriet i två omgångar på fjolårets sida och sammanlagt delade undervisnings- och kulturministeriet ut 110 miljoner euro i coronastöd. Det nyaste stödet på 20 miljoner euro riktar sig till främst frilansarna, men har kritiserats för att vara alltför litet.

– Om coronaläget fortsätter förbereder vi nya stöd för hela kulturbranschen, skriver Saarikko till Svenska Yle.

Kulturen bär – Läge att diskutera! Sänds på kulttuurikantaa.fi från Svenska Teaterns Stora scen onsdagen den 17 mars kl. 19. Diskussionstillfället kan ses i två veckor efter själva sändningen.