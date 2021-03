Aktia varnar: Bedragare försöker komma åt kundernas nätbankskoder

Aktia påminner om att man enbart ska logga in på nätbanken via bankens egna sidor, aldrig via en länk som skickats till dig via e-post eller sms. Aktias nätbankssida är öppen på en bärbar dator. I bakgrunden en grönväxt. Bild: Yle/ Eva Brunell

Aktia varnar för att bluffmakare försöker fiska efter kundernas nätbankskoder via e-post och sms. Banken påminner om att man endast ska logga in på nätbanken via Aktias egna sidor.

Bedragarna ber kunden logga in på nätbanken via en länk som skickas per e-post eller sms. När man klickar på länken kommer man till en webbsida som är väldigt lik Aktias webbplats, men trots likheterna är det fråga om en falsk sida som skapats för att lura kunden.

Aktia påminner om att du aldrig ska logga in på din nätbank via en länk som skickats till dig per e-post eller textmeddelande. Banken frågar aldrig efter nätbankskoder via de här kanalerna.

Om du misstänker att du blivit utsatt för ett bedrägeriförsök ber Aktia dig kontakta bankens kundservice.