Gör brödbaket till en fest – baka en äkta fransk brioche Nanterre med surdeg som grund

Tarjoa se pieninä annoksina happamien marjojen kanssa.

Sahrami on mauste, joka kuuluu jouluun. Pikku annoksina tämä piirakka on sopiva päätös tuhdille aterialle. Viimeistele piirakka crème chantillyllä, joka kuulostaa ylelliseltä mutta on vain vaniljalla maustettua kermavaahtoa.