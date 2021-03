USA konfronteras av humanitär kris vid den södra gränsen efter kraftigt ökat migrationstryck – president Joe Biden skärper tonen: “Kom inte hit”

Migranttrycket vid USA:s södra gräns har ökat markant den senaste tiden.

Antalet migranter som försöker ta sig över gränsen till USA kan bli det högsta på 20 år, sade USA:s minister för inrikes säkerhet, Alejandro Mayorkas i tisdags.

Många av migranterna är minderåriga.

Bara i februari stoppade amerikanska myndigheter över 100 000 personer vid gränsen, varav cirka var 9 500 barn utan sällskap av en förälder.

Mer än 13 000 migrantbarn sitter i förvar i USA, uppgav nyhetsbyrån CBS i början av veckan.

Bidenadministrationen har beslutat ta emot alla ensamkommande barn.

De flesta vuxna och familjer skickas tillbaka med stöd av en nödregel som infördes av Trumpadministrationen under pandemin. Den ger gränsagenter rätten att snabbt avvisa de flesta migranter.

En luftbild över ett migrantläger i den mexikanska gränsstaden Tijuana. Foto över ett migrantläger utanför El Chapparal i Tijuana, Baja i Kalifornien. Bild: AFP / Lehtikuva

Jurist vid gränsen: ensamkommande barn turas om att sova på golvet

Flera av de ensamkommande barnen förvaras i tillfälliga faciliteter. Journalister har inte släppts in i faciliteterna men jurister som besökt dem talar om krassa förhållanden.

– Somliga pojkar sade att det var så trångt att de turades om att sova på golvet, sade juristen Neha Desai nyligen.. Desai representerar migrantbarn som förvaras av amerikanska myndigheter.

Gränsmyndigheten CBP har hållit tusentals barn i förvar i över 72 timmartusentals barn i förvar i över 72 timmar, vilket är en maxgräns. Efter det ska barnen enligt lag flyttas till andra utrymmen.

Den federala kris- och beredskapsmyndigheten FEMA – en myndighet som vanligen mobiliseras i samband med naturkatastrofer – har också kopplats in för att ta itu med migrantsituationen.

Många av migranterna kommer från Centralamerika och länder i den så kallade Norra Triangeln, det vill säga Honduras, Guatemala och El Salvador.

-Fattigdom, våld och korruption i Mexiko och den Norra Triangeln drivit fram migrationen i åratal, sade Mayorkas nyligen och nämnde också två orkaner som drabbat regionen som en underliggande orsak.

Alejandro Mayorkas är USA:s minister för inrikes säkerhet. USA:s minister för inrikes säkerhet Alejandro Mayorkas. Bild: AFP / Lehtikuva

Joe Biden i tv-intervju: “Kom inte hit”

För president Joe Biden innebär migrantsituationen en stor utmaning. Biden riktade skarp kritik mot företrädaren Donald Trumps hårda invandringspolitik och Trumpadministrationens kontroversiella beslut att separera barn från sina familjer vid gränsen.

Trump införde otaliga förändringar som huvudsakligen gjorde det svårare för migranter att söka asyl i USA.

Själv har Biden lovat en mer human linje som “reflekterar nationens högsta ideal.”

Migranter i mexikanska Tijuana demonstrerar och vädjar till president Joe Biden. Migranter håller upp plakat och vädjar till Joe Biden om att få komma in till USA. Bild: AFP / Lehtikuva

Det budskapet anses vara en orsak till att många migranter i Centralamerika nu känner sig uppmuntrade att ta sig till USA. Vissa migranter har kommit till gränsen iklädda i t-skjortor med texten "Biden please let us in", Biden låt oss komma in.

Lämna inte era byar, städer eller samhällen ― Joe Bidens budskap till migranterna i en färsk tv-intervju.

Men nu har Biden skärpt tonen. I en intervju för nyhetsstationen ABC i tisdags uppmanade han migranter att inte ta sig till USA.

– Jag säger det här klart: kom inte hit, sa Biden.

– Lämna inte era byar, städer eller samhällen, tillade han.

Republikaner har kritiserat Joe Biden på grund av situationen och signalerat att de kommer att göra invandringen gränsfrågan till ett valtema i mellanårsvalen 2022.

– Det är mer än en kris, det är hjärtskärande, sade Kevin McCarthy, republikanernas minoritetsledare i representanthuset i måndags då han tillsammans med en grupp republikaner besökte gränsstaden El Paso i Texas.

Enligt McCarthy bevisar migrantströmmarna att Biden gjorde ett misstag, då han upphävde flera invandringsrelaterade presidentdekret som Trump utfärdade.

Biden beslöt bland annat att sätta stopp för byggandet av gränsmuren som var ett av Donald Trumps signaturprojekt som president.

Inga snabba lösningar i sikte



Migrantrycket har ökat behovet av utrymmen och tvingat myndigheter att finna fler lokaler att hysa migranter.

En mässhall i Dallas har tagits i bruk och anläggningar och en tidigare anläggning för oljearbetare i Texas. Man överväger också att ta i bruk en NASA-anläggning i Kalifornien för samma ändamål och lik

Bidenadministrationen vill också snabbare flytta migrantbarn från gränsanläggningar till mer stabila utrymmen och försnabba behandlingen av asylansökningar.

Men det ses endast om korttidslösningar.

Migrantsituationen vid den mexikanska gränsen är en stor utmaning för Joe Biden. Presidentti Joe Biden piti virkakautensa ensimmäisen televisiopuheensa perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Bild: Chris Kleponis/ EPA

För att stabilisera situationen på sikt försöker administrationen bland annat samarbeta med Centralamerikanska länder för att etablera asylcenter i ursprungsländerna.

Man försöker också få igång ett system som gör det möjligt för vissa barn i ursprungsländerna att på distans ansöka om tillstånd att bo i USA med en släkting eller förälder.

Flera av åtgärderna ingår också i Joe Bidens förslag till en migrationsreform. Den väntas inte ha goda chanser att passera i kongressen, på grund av motståndet från republikaner.

Källor: Reuters, New York Times, BBC, The Economist, The Hill, CBS m.fl.