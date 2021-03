Jukurit bytte målvakt till straffläggningen – chansningen gav resultat mot slutspelsjagande Sport

Förra veckan slog Sport Jukurit med tennissiffror, men kvällens drabbning blev en betydligt tajtare tillställning. Matchen avgjordes först på straffar och där stod Jukurit som segrare efter att målvakten Sami Rajaniemi ouppvärmd hoppat in och räddat laget.

Det mesta har gått snett för Jukurit den här säsongen, men efter 0–6-förlusten mot Sport förra veckan bytte man tränare och under Jari Kauppilas ledning har det sett bättre ut.

Till kvällens drabbning mot just Sport kom Jukurit med två raka segrar i bagaget, och nu besegrade man Vasalaget efter straffar.

Matchen stod 1–1 efter full tid och förlängning. Juho Liuksiala gav Sport ledningen efter 34.49 men Mikko Kokkonen kvitterade strax före den andra periodpausen.

– Jag har väntat länge på det här. Jag har haft chanser men inte fått in pucken, säger Kokkonen till C More om sitt mål som var det första på över ett år.

Rajaniemi räddade tre straffar

Mika Järvinen hade räddat 18 skott för Jukurit under de 65 minuter som han spelade men när straffläggningen skulle börja lämnade han isen. I stället hoppade en ouppvärmd Sami Rajaniemi in i målet och blev matchhjälte.

Rajaniemi räddade samtliga tre straffar som Sport sköt och då Axel Rindell nätade för Jukurit tog laget hand om extrapoängen.

– Vi trodde på oss själva under hela matchen och fick resultat. Vi försvarade riktigt bra och gav inte Sport speciellt många chanser. Vi har en bra känsla i laget och får energi av segrarna, säger Kokkonen.

För Sport som jagar en slutspelsplats var det här första förlusten på tre matcher. Laget har ändå klar lucka till Ässät på elfte plats. Det skiljer nio poäng mellan lagen och Sport har 1,41 i poängprocent mot 1,22 för Ässät.

Björneborgslaget misslyckades också med att knappa in på Sport i kväll. Laget förlorade med hela 2–7 mot tabellettan Lukko. Aleksi Saarela låg bakom det mesta för Lukko och noterades för 3+1 i matchen.

Resultat:

Jukurit – Sport 2–1 efter straffar

34.49 0–1 Juho Liuksiala

38.51 1–1 Mikko Kokkonen (Aleksandr Jakovenko, Mikael Saha)

65.00 2–1 Axel Rindell

KalPa – Kärpät 2–3 efter förlängning

07.26 1–0 Severi Immonen (Alexander Ruuttu, Hugo Gallet)

12.46 2–0 Hugo Gallet (Sami Tavernier, Tuomas Vartiainen)

28.00 2–1 Aleksi Mustonen (Mika Pyörälä, Cody Kunyk) pp

28.35 2–2 Libor Sulak (Julius Hermonen, Aatu Räty)

62.50 2–3 Tuukka Tieksola (Cody Kunyk, Ludwig Byström)

Lukko – Ässät 7–2

10.27 1–0 Aleksi Saarela (Robin Press, Daniel Audette) pp

12.05 2–0 Aleksi Saarela (Eetu Koivistoinen, Julius Mattila) pp

20.43 3–0 Eetu Koivistoinen (Thomas Gregoire, Aleksi Saarela)

22.17 4–0 Jonne Tammela (Heikki Liedes, Mikko Petman)

33.05 5–0 Aleksi Saarela (Linus Nyman, Eetu Koivistoinen)

34.50 5–1 Ty Rattie (Joonas Järvinen, Niko Kivelä)

37.15 6–1 Sebastian Repo (Robin Press, Daniel Audette) pp

39.48 6–2 Nicolai Meyer (Jasse Ikonen)

46.41 7–2 Pavol Skalicky (Julius Mattila)

Tappara – Ilves 1–4

02.59 0–1 Joose Antonen (Matias Myttynen, Miro Nalli)

04.25 0–2 Roby Järventie (Matias Maccelli, Anssi Salmela)

15.57 1–2 Lassi Vanhatalo (Michal Moravcik, Charles Bertrand) pp

20.45 1–3 Anssi Salmela (Teemu Väyrynen, Matias Maccelli)

58.42 1–4 Joona Ikonen

TPS – Pelicans 5–1

14.25 1–0 Josh Kestner (Henrik Larsson, Aarne Intonen)

16.51 1–1 Julius Bergman (Aleks Haatanen, Juuso Jämsen) pp

22.12 2–1 Hannu Kuru (Johan Ivarsson) bp

41.43 3–1 Markus Nurmi (Juuso Pärssinen, Josh Kestner) pp

42.17 4–1 Samuli Vainiopää (Timur Ibragimov)

53.31 5–1 Ruslan Ishakov (Josh Kestner, Henrik Larsson) pp