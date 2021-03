Kampen om totalcupen tätnar – Lægreid sköt fullt i sprinten och knappade in på Bø

Det blir en nagelbitare om totalcupen den här säsongen och mycket talar för att allt avgörs först på söndag. I dagens sprint tog Sturla Holm Lægreid in två poäng på Johannes Thingnes Bø i det totala sammandraget.

Segern i den totala världscupen i skidskytte är en uppgörelse mellan två norrmän, den regerande mästaren Johannes Thingnes Bø mot debutanten Sturla Holm Lægreid.

Efter dagens sprint i Östersund är det fortfarande Bø som leder cupen men ledningen minskade. I den reella ställningen där man får räkna bort de fyra sämsta resultaten är Bø nu fem poäng före sin landsman då en jaktstart och en masstart återstår att köra.

Lagreid knappade in två poäng då han sköt fullt och slutade på sjätte plats i dagens tävling. För Bø blev det två bommar – båda i liggande och han slutade ett pinnhål bakom Lægreid i sprinten.

– Det är en extrem fajt och vi vet båda att han kanske måste skjuta bättre än jag för att vinna. Det gör han i dag och knappar in ett par poäng. Det blir bara jämnare och jämnare, säger Bø till SVT.

I sprinten blev det ett nytt ansikte högst upp på prispallen. Lukas Hofer sköt fullt och vann med fyra sekunder före svensken Sebastian Samuelsson. Det här var Hofers andra seger i karriären och den första på sju år.

– Det är en otrolig känsla. Jag har varit nära några gånger och nu fick jag ett perfekt lopp, säger Hofer.

För finländarna Tero Seppälä, Tuomas Harjula och Heikki Laitinen blev det inga framskjutna placeringar. Seppälä blev 45:e och kommer att få tävla i morgondagens jaktstart.

Resultat, sprint:

1. Lukas Hofer ITA 22.27,1 (0)

2. Sebastian Samuelsson SWE +4,0 (0)

3. Tarjei Bø NOR +14,4 (0)

4. Simon Desthieux FRA +22,4 (0)

5. Quentin Fillon Maillet FRA +28,6 (1)

6. Sturla Holm Lægreid NOR +31,9 (0)

7. Johannes Thingnes Bø NOR +46,1 (2)

8. Johannes Dale NOR +50,7 (2)

--------------

45. Tero Seppälä FIN +1.55,6 (2)

84. Heikki Laitinen FIN +3.12,1 (3)

88. Tuomas Harjula FIN +3.20,5 (2)