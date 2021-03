Kennedy Igboananike klar för IFK Mariehamn

IFK Mariehamn har värvat ytterligare en erfaren allsvensk spelare då det nu står det klart att Kennedy Igboananike är IFK Mariehamns nästa nyförvärv. Helt nyligen berättade IFK Mariehamn att Mohammed Abubakari förstärkt laget inför kommande ligasäsong.

Kennedy Igboananike är 32-årig svensk-nigeriansk anfallare med stor erfarenhet från Allsvenskan där han under sin karriär gjort över 150 matcher för klubbar som Djurgårdens IF, AIK, Örebro SK och senast IK Sirius. Under sin karriär har han också hunnit med spel i MLS hos Chicago Fire och DC United samt en sejour i saudiska Al-Hazm. Sedan januari 2020 har Igboananike tillhört IK Sirius varifrån han nu lämnar för IFK Mariehamn.

Kontraktet mellan Grönvitt och Kennedy Igboananike sträcker sig över säsongen 2021.

– Vi har letat en anfallare och Kennedy är ett etablerat allsvenskt namn med stor rutin. Han kompletterar vår trupp med sin erfarenhet och förbättrar mixen med några av våra yngre offensiva spelare, kommenterar klubbdirektören Peter Mattsson

– Hans senaste säsong i Sirius blev inte vad han hoppades på och han är ju revanschsugen att visa vad han går för och spela mer matcher, göra fler mål och assist. Kan han få ut sin fulla kapacitet och få vara skadefri så är han absolut en anfallare av högsta ligaklass.

I och med kontraktet med Kennedy Igboananike så söker IFK Mariehamn nu endast efter ytterligare en försvarsspelare till årets trupp före den är komplett.

Källa: IFK Mariehamns pressmeddelande