Musiktest: I vilket band sjunger Mike Love och vem var boombastic?

Elävän arkiston kooste Antti Tuiskusta.

Tuntuu, että jokaisella suomalaisella on mielipide Antti Tuiskusta. Eikä suotta – hän on 2000-luvun menestynein pop-artisti Suomessa. Tuiskun ura on sisältänyt platinalevyjä, loppuunmyytyjä areenakiertueita ja valtavaa fanihysteriaa. Huipulle pääsy ei ole tullut ilmaiseksi. Eteen on sattunut myös suosion laantumista, epäilyksiä ja suoranaisia vaaratilanteita. Tämä artikkeli sisältää haastatteluita ja musiikkiesityksiä Antti Tuiskun uran varrelta.