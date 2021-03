NHL-kolumnen: Kinkigt läge för Jarmo Kekäläinen – ska han göra sig av med John Tortorella, säga ajöss till Patrik Laine, eller är det ”Keksu” själv som blir sparkad?

Bild: All Over Press

Jarmo Kekäläinen är GM för Columbus. Jarmo Kekäläinen i Columbus. Bild: All Over Press

Kan ett NHL-lag nå framgång utan stjärnanfallare? Kan en NHL-coach behandla offensiva stjärnor på samma sätt som fjärde kedjans viljespelare? Kan Columbus göra annat än trampa vatten med nuvarande koncept? Blue Jackets GM Jarmo Kekäläinen sover knappast sina nätter speciellt bra för tillfället. Om inte lagbygget börjar funka kan det plötsligt vara han som får gå.

I Yle Sportens NHL-podd tar redaktionens NHL-nördar Mattias Simonsen och Anders Nordenswan tempen på världens bästa ishockeyliga och bjuder på drivet snack om de finländska spelarna. Ett nytt avsnitt publiceras varje tisdag fram till att säsongen är slut på Yle Arenan.

Vart är Columbus Blue Jackets på väg?

För två år sedan var laget ligans snackis då GM Jarmo Kekäläinen mot alla odds inte trejdade bort sina stjärnor Artemi Panarin och Sergej Bobrovskij trots att båda hade utgående kontrakt och det var klart att ingendera skulle skriva på nytt kontrakt för Columbus.

Kekäläinen ville nå framgång här och nu och inte tänka på framtiden. Att han menade allvar blev tydligt då han ännu trejdade in toppforwarden Matt Duchene. In med en stjärna till i stället för att sälja ut talang. Kekäläinen hyllades för att våga gå satsa stort.

När sedan Blue Jackets knockade storfavoriten Tampa med sträv ”tungan ute ur munnen-hockey” i första omgången och tog organisationens första seger i en slutspelsserie, så var hajpen gränslös. Inte många som orkade sörja över att Boston var lika tufft och betydligt skickligare i omgång två.

Förra säsongen var Panarin och Bobrovskij borta liksom även Matt Duchene. Kvar var ändå tränaren John Tortorella, som blivit något av en kultfigur efter att hans hockeyrecept ur den ”gamla skolans kokbok” fick Tampa på fall.

Tortorellas tuffa teser fortsatte att stiga i kurs då Columbus i slutspelsbubblan sommaren 2020 slog ut Toronto i den så kallade kvalificeringsrundan. Få noterade att Blue Jackets med största sannolikhet hade blivit utanför slutspelet om grundserien spelats slut.

John Tortorella. John Tortorella är en tränare som väcker känslor. Bild: Andy Lewis/Icon Sportswire/AOP

Kommande mästaren Tampa slog sedan ut Columbus i första egentliga playoffrundan. Columbus tappra kamp gjorde ändå att inga egentliga kritiska röster höjdes för hur talanglöst laget var. Tampa hade stjärnor som kunde avgöra, Columbus hade spelare som kunde kämpa.

Vart är Columbus Blue Jackets på väg?

Stjärnor trivs inte i Columbus

Två år efter hajpvåren är Columbus nere i en spelmässig och organisatorisk lergrop. Den blir bara djupare och lortigare ju mera man jobbar med klubbens nuvarande verktyg.

Det verkar som att lagets tränare har glömt att NHL på 2020-talet först och främst är de skickliga spelarnas liga. Och att tiden för tränare som manipulerar spelarnas psyke för att understryka sin egen maktfullkomlighet är förbi.

Har man till förfogande spelare med specialtalang, så är det bara korkat att för dem – och alla som vill lyssna – predika om hur det enda som betyder något att viljan att ge allt i varje läge. Tortorellas favoritfras ”Look, we’re just trying to compete” har redan länge låtit som en gäspning.

Pierre-Luc Dubois, den ytterst talangfulla centern som Kekäläinen valde med nummer tre sommaren 2016, ställde till med en sällan skådad protest mot Tortorella i början av säsongen. På sistone har Patrik Laine fått nöta bänken i ett par repriser under sin korta tid i Columbus.

Dubois finns som bekant inte längre i Columbus. Killen som skulle ha kunnat vara en toppcenter i ligan och ledare en bra bit in på 2030-talet skeppades iväg när Tortorella satt i gång med sin show.

I stället levererade Kekäläinen Patrik Laine till Tortorellas förfogande.

Något av en paniklösning från första ögonblicket.

I Columbus Blue Jackets hamnar man på bänken om man använder huvudet

Delvis behöver Laine som snajper en skicklig center för att leverera. Delvis finns det inte i ”Torts” värld att göra det som Laine kan så bra när han har pucken – skapa tid och ytor genom att bromsa spelets tempo. I Columbus Blue Jackets hamnar man på bänken om man använder huvudet.

Laines kontrakt går ut efter den här säsongen. Finns det längre någon som tror att han vill stanna i Columbus om Tortorella är kvar som coach? Visserligen blir Laine endast ”restricted free agent” och Kekäläinen kan tvinga fram ett kontrakt på ett år för dyra pengar. Vill han det?

Så det betyder att det blir dags för Columbus övriga offensiva stjärnor att stiga fram. Fast vänta lite – det finns visst inga sådana.

Att alla med lite extra stjärnglans trivs dåligt i Blue Jacket beror knappast bara på Ohio och staden Columbus. Coachen är den som mycket långt bestämmer hurdan stämningen är i klubben och Tortorella har under sina snart sex säsonger bakom bänken format atmosfären.

Patrik Laine kom till Columbus mitt under säsongen. Patrik Laine. Bild: Robin Alam/Icon Sportswire

Stentuffa kaptenen Nick Foligno brukar alltid hylla att det inte finns några genvägar under ”Torts” ledarskap. Han trivs uppenbarligen. Frågan är om Foligno eller spelare av hans typ någonsin räcker längre än att bjuda upp till en tapper kamp när det börjar spelas om stora saker?

Laines kontrakt är för övrigt inte det enda som går ut efter den här säsongen. Även John Tortorella gör sina sista månader med nuvarande arbetskontrakt.

Hur motiverad är John Tortorella egentligen?

Tortorella har varit chefstränare i Columbus snart i sex hela säsonger. Det är en lång tid att trampa vatten. Faktum är nämligen det att Blue Jackets är lika långt från att vara ett topplag som i princip alltid. En organisation som inte ens finns på kartan när det snackas så kallade contenders.

Ofta poängterar man att Columbus har ett projekt i gång och att hela organisationen är fokuserad på att nå framgång. Mer och mer låter det ändå som tomma ord.

Chanserna fanns att komma någon vart med fantastiskt skickliga Artemi Panarin, toppbacken Seth Jones, Vezina-vinnaren Sergej Bobrovskij och centerlöftet Pierre-Luc Dubois. Nu är bara Jones kvar efter att Dubois gick i ”spelhungerstrejk” och tvingade fram en trejd.

Kan det vara så att Tortorella, som fyller 63 år i sommar, inte är speciellt sugen på att skriva på en fortsättning med ett lag som han helt enkelt inte lyckas lyfta? Kan det dessutom vara så att den egensinnige coachen vet att han inte ens blir erbjuden en fortsättning?

I klartext: vill Tortorella med sina uppseendeväckande beslut tvinga fram att han blir sparkad?

Det var den högt ansedda NHL-bevakaren Pierre LeBrun som för en vecka sedan väckte den här kanske mycket relevanta frågan. Då hade Tortorella bänkat Patrik Laine i en match där Laine stått för 1+1.

Lagets mest fruktade målskytt spelade inte en sekund av matchens avgörande skeden som innehöll förlängning.

Ett bra sätt att få Jarmo Kekäläinens uppmärksamhet.

Vem får gå: Tortorella, Laine – eller Kekäläinen själv?

Jarmo Kekäläinen sätts verkligen på prov för tillfället. Columbus har ännu alla chanser att äta upp Chicagos försprång i tabellen och vara det fjärde laget i Central Division som går till slutspel. Men det lyckas inte på något sätt om spelet ser ut som det gjort den här vintern.

Dubois agerande, vilket lämnade laget utan en förstacenter, var ett tungt slag mot förhoppningar om framgång. Patrik Laine är tydligt helt vilse gällande hur han ska spela i Tortorellas system och frågan är om han ens har eller vill ha de egenskaperna som coachen efterlyser. Han vet sitt värde.

Nu har Kekäläinen dessutom hämtat in backen Mikko Lehtonen till laget. Ytterligare en finländare som baserar sitt spel på att använda sitt eget huvud och variera rytmen och tempot. Känns som en helt relevant möjlighet att Lehtonen inte alls faller Tortorella i smaken och förpassas till en biroll.

Mikko Lehtonen lämnade Toronto för Columbus. Mikko Lehtonen i Toronto. Bild: All Over Press

I något skede – om inte redan nu – börjar GM-Kekäläinens egna chefer, klubbens vd Mike Priest och största ägaren John P. McConnell, att på allvar undra varför inte Kekäläinens arbete bär frukt. Vem bär ansvaret när laget är inne i en evig loop av ett steg framåt, ett steg bakåt?

Varför har han inte lyckats få A-klassens spelare att komma och slå sig ner i Columbus? Varför fungerar inte samarbetet mellan Kekäläinen och Tortorella när det gäller spelare: Max Domi är en flopp, Laine är inte ”en Tortorella-spelare”, laget saknar en trovärdig center – vilken lucka fyller Lehtonen?

Kekäläinen har försökt sig på i praktiken allt. Utom att sparka sin egensinnige coach.

Det kan såklart hända att general managern har en finurlig supertrejd på gång som ger Columbus sin efterlängtade förstatacenter och att laget, inklusive Patrik Laine, börjar leverera. Men i annat fall gör Kekäläinen klokt i att inse hur Blue Jackets år efter år står och stampar på ett och samma ställe.

Kekäläinen är inte bra på att medge misstag. Just nu borde han ändå på allvar ifrågasätta ifall coachen som han valt och anställt är rätt man på rätt plats. I annat fall kan det mycket väl hända att en annan man får platsen som Blue Jackets GM innan säsongen 2021/2022 kör i gång.

