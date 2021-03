Stina Nilsson gav kritikerna svar på tal – överraskade och tog poäng i första världscuptävlingen: ”Sköt med sådan pondus”

Bild: imago images/Harald Deubert/ All Over Press

Stina Nilsson slog en mängd meriterade åkare i sin första tävling i världscupen. Den tidigare längdåkaren bommade bara ett skott i sprinten i Östersund. Jag är jättenöjd med det jag gjorde på vallen, säger hon till SVT.

Sveriges val att nominera Stina Nilsson till världscupavslutningen i Östersund har fått en del kritik. Bland annat från norskt håll har man ansett att hon ännu inte håller den nivå som krävs, och att det fanns andra åkare som borde ha fått tävla i stället.

Men Nilsson gav svar på tal och överraskade i sprinten. I sin första serie som världscupåkare var Nilsson prickfri, och i stående klarade hon sig undan med endast en straffrunda.

Insatsen gav Nilsson en 26:e plats i loppet och därmed tog hon 15 världscuppoäng i sin första tävling.

– Jag är jättenöjd med det jag gjorde på vallen. Jag sköt med sådan pondus. I min drömvärld ska allt kännas säkert då jag skjuter men det handlar också om att släppa lite och det behöver inte vara perfekta skott.

– Det var jättekul att få vara med i matchen så länge. Jag har en okej dagsform, men det jag vill förbättra är att vara effektiv då jag tar stavarna och i straffrundan, säger Nilsson till SVT.

Får tävla även i jaktstarten

Bland de åkare som Nilsson besegrade finns bland annat Hanna och Elvira Öberg, samt Denise Herrmann och Julija Dzjyma som alla varit på pallen i vinter. Dagens insats gör att Nilsson också får tävla i jaktstarten i morgon.

– Allt jag kan få med mig efter den här helgen är superviktigt. Det är på dessa arenor som jag vill platsa i framtiden och att nu få känna lite på det är viktigt, säger Nilsson.

Nilsson hade också lika många bommar som dagens vinnare Tiril Eckhoff. Norskan, som redan säkrat segern i den totala världscupen, tog sin sjunde raka sprintseger i vinter. Totalt har Eckhoff vunnit tretton tävlingar den här säsongen.

– Jag är i ett bra flow just nu och skyttet är roligt. Jag var lite trött på sista varvet och trodde inte att det skulle sluta med seger men så fick jag några sekunder mot Dorothea Wierer, säger Eckhoff som gjorde sin 200:e tävling i världscupen.

Minkkinen tog poäng

En finländsk åkare tog poäng i dagens tävling. Suvi Minkkinen sköt fullt och slutade på 36:e plats. Mari Eder misslyckades igen och slutade på 63:e plats.

– Minkkinen är kanske den av de finländska damerna som tagit de största stegen framåt. Hon har hittat en säkerhet i skyttet och framför allt varit snabb på vallen, säger Yle Sportens kommentator Magnus Eklöv.

Minkkinen kommer också att tävla i jaktstarten i morgon. Där startar hon en minut och tio sekunder efter Tiril Eckhoff.

Resultat, sprint:

1. Tiril Eckhoff NOR 18.44,6 (1)

2. Dorothea Wierer ITA +2,5 (0)

3. Ingrid Landmark Tandrevold NOR +6,7 (0)

4. Anais Chevalier-Bouchet FRA +15,4 (1)

5. Lisa Theresa Hauser AUT +16,4 (1)

6. Marte Olsbu Røiseland NOR +18,2 (1)

-------------

36. Suvi Minkkinen FIN +1.10,7 (0)

63. Mari Eder FIN +1.50,6 (3)

90. Nastassia Kinnunen FIN +2.44,2 (3)