Kiara Nelson skrev på ett internationellt skivkontrakt och hann släppa sin första låt, sen drabbade coronaviruset branschen och lade hennes karriär på undantag

Kiara Nelson har fått hitta på nya sätt att jobba och vara färdig att nå framgång, den dag då musikvärlden öppnas igen. Kiara Nelson ser in i kameran, har lurvig jacka. Snö på träd i bakgrunden. Bild: Sebastian Bergholm

Med sin musik vill Kiara Nelson stärka sig själv och inspirera sina fans att tro på sig själva. I ny musikdokumentär berättar hon om hur det känns då målet hon jobbat för hela sitt liv skjuts framåt, mot ovisshet?

I februari 2020 hann finlandssvenska Kiara Nelson släppa sin första singel på sitt nya skivbolag och framtiden var öppen.

Media i Tyskland intervjuade henne, i England skulle hon skriva mera ny musik, och planen var att ge konserter inför tusentals fans.

Coronaviruset sköt upp alla planer och det var i det skedet som jag började dokumentera Kiaras år, ännu då visste vi inte hur det skulle påverka musikbranschen, i praktiken få den att stanna upp.

Adore You hann släppas och firas innan musikbranschen sattes på paus. Artisten Kiara Nelson sitter på säng med en bild i ram föreställande hennes första singel. Hon har vita kläder. På bilden sitter hon på en stol. Bild: Sebastian Bergholm

Jag träffade Kiara via Zoom, hon berättar att hon har sällskap av sina hundar och har tänt ett ljus. I det här skedet såg hon positivt på framtiden, också om det förstås kändes att karriären som hon jobbat för i hela sitt liv stannade upp.

Coronaåret har prövat Kiara Nelson, och i musikdokumentären “Att bli den artist jag vill vara” berättar hon om hur det kändes då alla drömmar skjuts framåt och också vad som hände mentalt då hon inte kunde göra musik med de människor hon gillade, i den studio i Manchester som hon trivs så bra i.

Britney och popdrömmen

Då hon inte ännu var i skolåldern fick Nelson en karaokemaskin till julklapp och förälskade sig i att sjunga låtar av Britney Spears.

Det här kom att prägla hela hennes liv.

- Det är hemskt att säga, men skolan betydde ingenting för mig, funderar Kiara Nelson

I nästa andetag säger hon att hon naturligtvis lärt sig saker som varit nyttiga då hon på egen hand fått jobba hårt för att bygga en grund där artistskap ens är möjligt.

Sommaren 2020 i Helsingfors, precis innan Kiara kunde åka till Tyskland för att uppträda i en stor tv-sändning, något som gav henne många nya fans. Kiara Nelson ute på byggarbetsplats i somrig klänning. Bild: Sebastian Bergholm

Hon jobbade på dagis för att få råd att åka omkring i Europa för att hitta människor att skriva musik med. Hon reste runt, och jag tänker att det kräver en enorm vilja att göra något sådant.

Vi konsumerar ofta berättelser om artister som blir stjärnor över en natt, men då jag träffar Kiara Nelson så förstår jag vilket arbete det kan ligga bakom att en artist släpper sina första låtar.

Men redan i gymnasieåldern fick hon höra att hon kan bli något, kanske eftersom hennes engelskspråkiga musik var ovanlig i Finland.

- Det kändes helt sjukt, förstås kändes det så att nu händer det, men jag förstod snabbt att det inte händer overnight, det kommer att vara en jättelång väg.

- Det var ändå ljuvligt att höra att människor tyckte om min musik och mitt sound.

Med låten Red Handed vill Kiara Nelson lyfta upp hur viktigt det är att känna sitt eget värde och inte låta sig utnyttjas av andra människor. Kiara Nelson i röd färgskala,Ser ut som om hon har händerna mot ett fönsterglas- singelkonvolut. Bild: Four Music Local

Kvinnor behöver empoweras

Jag träffar Kiara Nelson några gånger under året, vi åker hävstångsgunga under vintern och träffas i hennes nya lägenhet i Helsingfors under heta junidagar.

Hon sparar sin röst och dricker hälsosamma drycker, eftersom hon skall göra ett för året sällsynt tv-uppträdande i Tyskland, där hennes karriär just nu är störst.

Jag undrar vad det betyder för henne då internationella spelningar, filmande av musikvideor i hus i Spanien eller möten med nya fans skjuts upp.

Kiara släpper Kisses for Breakfast i juni 2020 och direkt fyller underbara kommentarer och hjärtan hennes sociala medier Instagrambild i en mobil av Kiara Nelson. Händer håller i telefonen. man ser hjärtan på skärmen. Och Kiara Nelsons ansikte. Bild: Sebastian Bergholm

Under året jobbar Kiara Nelson med att filma musikvideo hemma, skriva låtar på distans, öva sin röst och träna på de viktiga sociala medierna.

Men svackorna kommer också i takt med att året blir allt mindre givmilt.

- Skall det här verkligen hända just nu, undrar hon.

Kiara sitter i en mysig soffa och berättar att hon har perioder där hon känner sig deprimerad och inte orkar sköta om sitt mående. Men, att hon hittat sätt att ta sig upp ur gropen, bland annat genom motion men också genom att fortsätta jobba med musiken, med det hon verkligen vill göra.

I alla hennes låtar finns starka budskap om att tro på sig själv och känna sitt värde.

- Det är musikterapi, det är det jag vill ge andra men samtidigt hjälpa mig själv då jag skriver låtarna.

Kiara ser fram emot att flytta till England, må bra och ta nästa steg i karriären. Kiara Nelson ler i kameran, sitter i en gunga, det är vinter, höghus i bakgrunden Bild: Sebastian Bergholm

I videorna ser man människor av olika etnicitet och sexualitet, man ser ljuvlighet och också smärtsamma upplevelser. Man ser världen ur Kiara Nelsons perspektiv och det är en värld där ingen diskrimineras.

- Alla behöver empoweras, men i synnerhet kvinnor, världen ser ut på det sätter, säger hon. Men det blir bättre hela tiden.

Popmusik är ett sätt att påverka och sprida sitt budskap och Nelson upplever att hon den dagen som hon har en bredare plattform vill tala om frågor kring just mental hälsa, att må bra och hur man hittar en tro på sig själv.

Manchester calling

Kiara Nelson leker med sina hundar och på bordet ligger en bok där hon hittat olika sätt att hjälpa sig själv.

Ett råd i den är att göra listor på människor som hon ser fram emot att träffa. Det är vänner och nära släktingar.

Att kastas in i en coronapandemi betyder att också möta sig själv. Frågor om vem man är och vilka styrkor man har kommer upp till ytan. Men också vad man innerst önskar och drömmer om.

Popbranschen är en snabb bransch, man ska släppa material utan fördröjning, synas och vara aktiv i sociala medier. Då finns det vanligtvis sällan tid för att fundera på hur man själv känner.

Det här året var annorlunda.

Hundarna är glada över att ha Kiara hemma, inte på arbete i Manchester, Berlin eller världen... Kiara Nelson på säng med hund. Tavlor på väggen Bild: Sebastain Bergholm

- Kanske var jag inte riktigt färdig att saker skulle hända jättesnabbt, funderar Nelson.

Att försöka se mening med det negativa handlar om att jobba med sig själv för att vara på en bra plats för karriären då musikvärlden börjar rulla igen.

- Jag är nog färdig nu, det är något jag jobbat för i hela mitt liv.

För att kunna jobba på ett sätt som hon vill och bli den artist hon vill vara kommer Kiara Nelson att flytta till Manchester.

- Det är det bästa jag kan göra som artist just nu, bli bättre på att uppträda, på sociala medier och på att skriva musik.

- Det känns så rätt, att jag inte ens kan beskriva det, jag tror att det bara kommer att hämta bra saker med sig.

Kiara Nelson i Helsingfors 2020. Kiara nelson med containers i bakgrunden Bild: Sebastian Bergholm

Hur känns det då de positiva kommentarerna om en låt plingar till i telefonen? Om hur Kiara skriver upp namnen på sina första die hard fans, så att hon inte ska glömma dem. Eller hur det känns mitt i motgången och hur man vänder det till sin fördel?

Lyssna på dokumentären om Kiaras Nelsons år, en av dokumentärerna i vår nya serie Musikdokumentär.