Norrena & Frantz: "Jag är en bättre mormor om jag mår bra, därför vågade jag flytta utomlands"

Relationspoddens brevlåda fylldes med väldig fart när vi häromveckan efterlyste era tankar om relationen mellan vuxna barn och deras föräldrar.

Stämmer det att dagens pensionärer är mera intresserade av att förverkliga sig själva än att ständigt ställa upp som gratis barnvakt?

Eller är det snarare de vuxna barnen som kommer med orimliga krav och inte kan unna sina föräldrar lite lugn och ro efter ett hetsigt liv med jobb och familjeståhej?

Publikens berättelser lyfter fram många aspekter av saken. I en del fall låter det som att det kan bli svårt att nå en kompromiss.

Andra kanske skulle göra klokt i att göra som signaturen Mommo 60+ föreslår:

Enligt mig handlar det om ömsesidig respekt och hänsyn. Det vuxna barnet kan be om hjälp, men också respektera svaret. Gå inte och knyt näven i fickan av irritation, det leder ingen vart. Gå inte och vänta på att far- och morföräldrar ”borde förstå” att vuxna barnet behöver hjälp utan be om det. Men kräv ingenting, se hjälpen som en

gåva.

― Mormor 60+