Skidskyttedamernas jaktstart i Östersund bjöd på tuffa förhållanden. På skjutvallen blåste det tidvis hårt och bommarna var många. De norska stjärnorna Marte Olsbu Røiseland och Tiril Eckhoff missade fyra skott var, men var etta respektive tvåa. Hanna Sola skrällde med sin tredjeplats.

Damernas skjutförmåga sattes på prov under den sista världscuphelgen i Östersund. I de tuffa förhållandena var bra skytte en förutsättning för framgång.

Tiril Eckhoff, som gick ut först, jagade sin 14:e seger och hade med en vinst tangerat Magdalena Forsbergs rekordnotering beträffande segrar under en enskild säsong.

Eckhoff missade ett skott i det första skyttet och två i det andra och var efter två skjutstationer på en blygsam 15:e plats. I de två stående skyttena gick det bättre. Eckhoff prickade nio av tio tavlor och åkte i mål som tvåa.

Marte Olsbu Røiseland missade lika många skott som Eckhoff, fyra stycken, men höll god fart i spåret och åkte i mål 29 sekunder före sin landslagskollega.

Hanna Öberg 54:a

Hanna Sola från Belarus var trea. Hon har tidvis varit instabil på vallen, men missade endast fem skott och hade 18 sekunder till godo på fyran Julia Simon från Frankrike.

Den norska doldisen Emilie Ågheim Kalkenberg var dagens bästa dam på skjutvallen och missade endast två skott. Det premierades med en femteplats.

Suvi Minkkinen knep världscuppoäng genom att sluta på 40:e plats. Minkkinen bommade sex skott.

Den tidigare sprintstjärnan Stina Nilsson stod igen för en stabil insats. Hon gick ut som 26:a, och trots åtta missade skott passerade hon mållinjen som 22:a.

Den stora svenska stjärnan Hanna Öberg hade en jobbig dag på hemmaplan. Det blev hela nio missade skott och en 54:e plats för världscuptrean. Nilsson besegrade Öberg för andra gången på två dagar.

På söndag avslutas årets världscup med masstarter.

Resultat, damer jaktstart:

1. Marte Olsbu Røiseland NOR 32.54,8 (4)

2. Tiril Eckhoff NOR +29,3 (4)

3. Hanna Sola BLR +44,0 (5)

4. Julia Simon FRA +1.01,7 (5)

5. Emilie Ågheim Kalkenberg NOR +1,54,8 (2)

40. Suvi Minkkinen FIN +4.09,1 (6)