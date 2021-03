Experter: Pausen i vaccineringarna med Astra Zenecas vaccin torde inte påverka tidtabellen särskilt mycket

Rokote-epäröinti kasvaa myös Suomessa.

Radikaaleimpien rokotevastaisten porukka on pieni, mutta hyvin äänekäs. Heidän päätään on vaikea kääntää latomalla faktoja pöytään. Rokote-epäröijien määrä on paljon suurempi, ja heidän huoliinsa on syytä suhtautua vakavasti ja empaattisesti. Näin keskustelet rokotteista läheisesi kanssa, joka epäröi niiden ottamista.