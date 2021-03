Lättad Johannes Thingnes Bø knep världscupssegern i skidskytte – öppnar upp om den oerhörda pressen inför avgörandet: ”Lægreid har pushat mig till det yttersta”

Bild: Anders Wiklund / EPA-EFE / All Over Press

Johannes Thingnes Bø firar välrdscupsseger. Bild: Anders Wiklund / EPA-EFE / All Over Press

Det var en norsk duo som gjorde upp om världscupstiteln i skidskytte på söndagen. Till slut var det Johannes Thingnes Bø som fick fira.

Som det brukar vara i världscupen i skidskytte var premisserna inför söndagens avslutning både röriga och tydliga.

Officiellt ledde Bø med fyra poäng, men med tanke på att de sämsta resultaten stryks ur sammandraget var det egentligen Sturla Holm Lægreid som låg en poäng före.

Oavsett vem som ledde inför tävlingen var det den av duon som korsade mållinjen först som skulle koras till världscupmästare. Förutsatt att Lægreid skulle ha vunnit duellen och slutat minst åtta.

Den här gången gick allt ändå Bøs väg. Även om duon inledningsvis såg ut att hålla jämn fart både i spåret och på vallen.

"Är helt vid bristningsgränsen"

Inför det sista stående skyttet hade ännu Lægreid häng på konkurrenten, men bommade ett skott och tappade samtidigt chanserna till titeln.

Efteråt avslöjade Bø att kampen mellan landsmännen varit ytterst påfrestande.

– Det är en kille som har stört mig mentalt, säger Bø med ”glimten i ögat” enligt NRK.

– Sturla har varit enastående i år. Han har pressat mig till det yttersta. Jag har utsatts för en konkurrens som jag aldrig tidigare känt. Jag tror inte att jag var helt förberedd på att någon som han skulle stiga fram så här snabbt.

– Jag är helt vid bristningsgränsen, fortsätter han.

Bø korsade mållinjen som trea i tävlingen bakom Simon Desthieux och Eduard Latijpov. Lægreid kom i mål som åttonde man. Inga finländare deltog i masstarten.

Tandrevold låtsades vara bra och vann – Wierer förbryllade alla på den sista vallen

I damernas masstart var det Ingrid Tandrevold som kom i mål som etta. Deltävlingssegern var hennes första för säsongen.

– Det känns helt fantastiskt. Jag körde med taktiken ”fake it til tou make it”, säger Tandrevold enligt NRK och förklarar:

– Jag tappade allt självförtroende i den hårda vinden i går, men vallaren sa att jag skulle skita i hur det gick då och att jag kunde vinna i dag. Och det låtsades jag att jag kunde göra.

Den hårda vinden i Östersund tvingade arrangörerna att senarelägga dagens tävlingar. Och kanske var det just vinden som spelade en av förhandsfavoriterna, Dorothea Wierer, ett spratt.

Italienskan kom till det sista skyttet som andra dam, men tvekade något oerhört på vallen och kom iväg över två (!) minuter senare med tre straffrundor framför sig. Wierer föll till slut ner till 26:a.

– Hon kunde ju ha skjutit bort fem skott direkt och sedan bara åkt fem straffvarv på kortare tid än det här. Men hon ville väl inte blanda sig i tätstriden, konstaterade Yle Sportens kommentator Magnus Eklöv förbluffat.

Tiril Eckhoff hade redan tidigare säkrat totalsegern i damernas skidskyttevärldscup.

Resultat:

Damernas masstart:

1. Ingrid Landmark Tandrevold NOR 34.53,1 (0+1+3+1)

2. Dzinara Alimbekava BLR +6,9 (1+2+0+3)

3. Franziska Preuss GER +11,1 (0+1+4+1)

4. Lena Häcki SUI +15,0 (2+2+1+2)

5. Juliana Kaisheva RUS +20,1 (1+1+2+1)

6. Hanna Sola BLR +24,9 (1+1+3+3)

7. Tiril Eckhoff NOR +29,2 (2+3+1+2)

8. Svetlana Mironova RUS +33,3 (1+1+1+2)

9. Janina Hettich GER +35,2 (0+1+1+2)

10. Emilie Ågheim Kalkenberg NOR +45,5 (0+3+2+0)

Damernas världscup:

1. Tiril Eckhoff NOR 1 152 poäng

2. Marte Olsbu Røiseland NOR 963

3. Franziska Preuss GER 840

4. Hanna Öberg SWE 826

5. Dorothea Wierer ITA 821

...

54. Mari Eder FIN 103

76. Suvi Minkkinen FIN 24

Herrarnas masstart:

1. Simon Desthieux FRA 35.43,7 (0+1+1+0)

2. Eduard Latipov RUS +8,9 (0+0+2+0)

3. Johannes Thingnes Bø NOR +17,5 (1+1+0+1)

4. Vetle Sjåstad Christiansen NOR +32,2 (0+1+1+1)

5. Benedikt Doll GER +36,9 (0+1+0+3)

6. Tarjei Bø NOR +38,2 (1+0+2+1)

7. Jakov Fak SLO +44,3 (1+0+0+1)

8. Sturla Holm Lægreid NOR +48,4 (0+1+1+2)

9. Johannes Dale NOR +54,3 (1+0+1+2)

10. Scott Gow CAN +56,6 (0+0+1+1)

Herrarnas världscup:

1. Johannes Thingnes Bø NOR 1 052

2. Sturla Holm Lægreid NOR 1 039

3. Quentin Fillon Maillet FRA 930

4. Tarjei Bø NOR 893

5. Johannes Dale NOR 843

...

36. Tero Seppälä FIN 36

63. Tuomas Harjula FIN 41

64. Olli Hiidensalo FIN 38