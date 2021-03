New Jersey-finländarna fixade fram livsviktig kvittering mot Pittsburgh: ”Vatanen satte ett sjuhelsikes skott”

Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Det krävdes en förlängning, men till slut lyckades New Jersey Devils slå Pittsburgh Penguins för andra gången på tre försök den här veckan. Janne Kuokkanen och Sami Vatanen låg bakom målet som förde matchen till förlängning.

New Jersey Devils har en brant uppförsbacke framför sig. Drygt halvvägs in i grundserien ligger laget på 26 poäng – tio poäng bakom en plats i slutspelet.

Men på basis av insatserna mot Pittsburgh Penguins i den tre matcher långa serien de senaste dagarna kan det finnas orsak för optimism.

Matchseriens första match, som spelades natten till fredag finsk tid, slutade i en 3–2-seger för Devils. Pittsburgh fick revansch på lördagskvällen med 3–1 – och den tredje matchen på söndagskvällen blev också en jämn historia.

Sidney Crosby satte in 1–0 för gästerna bara tre minuter in i den första perioden. Efter det kom New Jersey klart bättre in i matchen, men verkade mest träffa stolparna.

"Frustrerande"

Det gjorde kedjan med Janne Kuokkanen, Travis Zajac och Jegor Sjarangovitj också fyra minuter in i den andra perioden. Framför allt Sjarangovitj fick flera riktigt vassa lägen i Pittsburghs zon, men lyckades inte överlista Tristan Jarry.

Det lyckades däremot Sami Vatanen med. Janne Kuokkanen höll pucken nära sargen, serverade den åt backen – som pangade in spelredskapet rakt upp i krysset med ett slagskott.

– Killarna vann duellerna, fick pucken till blålinjen och Sami satte ett sjuhelsikes skott, summerar tränaren Lindy Ruff på presskonferensen efteråt.

– Men vi har blivit allt för bra på att pricka stolparna. Det gjorde vi också bytet som ledde till målet. Det hann redan se ut som att vi inte skulle få ett mål med oss från sekvensen. Det är frustrerande och har kostat oss många poäng, fortsätter han.

Ordinarie speltid bjöd inte på ytterligare mål utan matchen gick till förlängning. Där fick rookien Kuokkanen spela tillsammans med draftettan från sommaren 2019 Jack Hughes.

Duon lyckades ändå inte hitta rätt, utan istället var det Jesper Bratt som steg fram och klämde in pucken.

Resultat, NHL:

New Jersey–Pittsburgh 2–1 efter förlängning

NJD Janne Kuokkanen 0+1, +1, 15:23

NJD Sami Vatanen 1+0, +1, 16:23

PIT Kasperi Kapanen 0+0, -1, 15:23

