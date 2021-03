Veckoslutsläsning: Linn Nyberg var tvungen att berätta för sin 9-åring att hans pappa valt att ta sitt liv – och andra lästips för söndagen

Linn håller om sin son Alex när de både småler in i kameran.

Här listar vi veckans mest intressanta lästips för söndagskvällen.

Linn Nyberg gästar podden Föräldrasnack: "Jag var tvungen att berätta för min 9-åring att hans pappa dött när han valt att ta sitt liv"

Farsdagen år 2019 är sista gången 9-åriga Alex får träffa sin pappa. Två dagar senare får mamma Linn samtalet som kom att rasera deras värld. Hennes före detta partner och pappa till hennes förstfödda var alkoholmissbrukare och hade valt att ta sitt liv.

– Jag står där i min sons rum och tittar på när han klär på sig ytterkläderna för att gå till skolan. Jag tänker att måste jag berätta det här nu - kan jag inte låta honom få vara lyckligt ovetande en stund till? Men jag väljer att berätta och får se hur hans värld rasar samman, berättar hon.

Alex besöker sin pappas grav. Bilden av gravstenen är bildbehandlad för att bevara pappans anonymitet. Alex står vid sin pappas grav. Bild: Privat

Minister Maria Ohisalo om hatet mot kvinnliga politiker: "Ett problem för demokratin – vem vågar längre delta i politiken?"

Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) säger att hatet på sociala medier har fått många kvinnor att avstå från att ställa upp i kommunalvalet. Enligt en rapport från Natos strategiska kommunikationscentrum hör hon själv till de värst drabbade.

De grönas ordförande, inrikesminister Maria Ohisalo ser de hatiska skriverierna som ett sätt att tysta ner kvinnliga politiker. Maria Ohisalo i riksdagen. Bild: Pekka Tynell / Yle

"För oss som är normen är det bekvämt att fokusera på Dom andra" – genusvetaren Malin Gustavsson ger sin syn på vad jämställdhet är

– Jämställdhet och jämlikhet handlar om att få alla människor att känna sig respekterade och sedda, säger genusvetaren Malin Gustavsson. Nu på jämställdhetsdagen funderar hon över sitt jobb och hur det har förändrats efter #metoo.

– Alla vill känna sig värdefulla, men om mitt sätt att känna mig värdefull får andra att känna sig icke-värdefulla, då finns där en konflikt och den måste vi jobba med, säger hon.

Malin Gustavsson. Malin Gustavsson i skärgårdsmiljö. Bild: Antti Lempiäinen/Yle

Kan en medelålders vit man översätta dikter av en ung svart kvinna? Översättningarna av Amanda Gormans dikter väcker debatt

Den unga amerikanska poeten och aktivisten Amanda Gorman tog världen med storm när hon framförde sin dikt "The Hill We Climb" under president Joe Bidens installationsceremoni i Washington i januari.

Men under de senaste veckorna har det blossat upp en diskusson om vem som har "rätt profil" för att kunna tolka Amanda Gormans texter till ett annat språk.

Den nederländska författaren Marieke Lucas Rijneveld hade fått i uppdrag av sitt förlag att översätta Amanda Gorman – ett val som Amanda Gorman själv var nöjd med eftersom Marieke Lucas Rijneveld är ung, hen identifierar sig som bigender, det vill säga både som kvinna och man, och i likhet med Gorman själv har hen nått stora litterära framgångar redan tidigt i sin karriär.

Men valet av översättare väckte kritik, bland annat beskrev mångfaldsaktivisten och journalisten Janice Deul valet som "obegripligt" i dagstidningen de Volkskrant.

Den amerikanska poeten Amanda Gorman håller tal på Library of Congress i juli 2017. Den amerikanska poeten Amanda Gorman håller tal på Library of Congress i juli 2017. Bild: Wikimedia commons/Library of Congress

Längdlandslagets vallachef Martin Norrgård: "Fluorförbudet skulle vara skadligt för sporten"

Det internationella skidförbundet FIS har fattat ett beslut att införa fluorförbud inom skidvallningen från och med första juli, men opålitliga tester tyder på att förbudet kanske skjuts fram igen.

Landslagets vallachef Martin Norrgård tror att vinter-OS i Peking om ett år kommer att genomföras med fluorvalla under skidorna.

– Jag tror inte att förbudet kommer att träda i kraft. Testapparaturen som ska känna igen fluorvallan är otillförlitlig. Efter ett testveckoslut där vi fick vara med har det varit helt tyst kring detta, säger Norrgård till Yle Sporten.

Nya spelregler för skidvallning på gång. Vallning av skidor. Bild: AOP

Pojkvänner som sminkprovkaniner och klasskamrater som somnar framför skärmen – hur går det att studera på distans?

Vi träffade fyra studerande inom olika branscher för att ta reda på hur vardagen med distansstudier kan se ut i coronatider. Läs mobilstoryn här.