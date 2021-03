"Exitplanen" är klar: Så ska kulturbranschen kunna öppna upp igen och sommarens festivaler kunna ordnas

Syftet med Kulturministeriets "exitplan" är att inge hopp inför festivalsommaren och riktlinjer för hur trygga evenemang kan ordnas i framtiden. Coronaläget är ändå det som avgör om förslaget kan tas i bruk.

Inom evenemangsbranschen har man suttit som på nålar i väntan på besked om sommarens festivaler alls kan ordnas, och de första arrangörerna har redan hunnit avboka.

I oktober tillsatte Undervisnings- och kulturministeriet en arbetsgrupp som fick i uppdrag att fundera på hur evenemangen kan öppnas upp igen på ett tryggt sätt när restriktionerna väl lättar. Nu är arbetsgruppens exitplan klar.

Arbetsgruppen har skissat upp tre steg för hur restriktionerna kan luckras upp.

De första evenemangen kan enligt förslaget börja ordnas igen när epidemiläget har lugnat ner sig på flera områden till basnivån eller accelerationsfasen. Det nationella incidenstalet borde då sjunka till under 75 fall per 100 000 invånare under en två veckors period.

Om det här kravet uppfylls skulle publika evenemang för över 50 personer kunna ordnas om publiken har en på förhand angiven plats och sällskapen inte kommer i kontakt med varandra. För tillfället är incidenstalet på nationell nivå 170, inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är det 343.

Bra läge på nationell nivå

Fas två kräver att epidemiläget förbättras i hela landet under en tre veckors period. Då borde det nationella incidenstalet vara under 50 per 100 000 personer under en två veckors period. Fas två skulle göra det möjligt för arrangörerna att ordna också större evenemang beroende på hur stort utrymmet som det ordnas inom är och på andra säregenskaper.

För att fas två ska vara möjlig måste epidemiläget vara bra i hela landet eftersom publiken kan dra med sig nya smittor till landskap som redan har ett bättre epidemiläge.

Munskyddsrekommendationen fortsätter

I den tredje fasen avlägsnas restriktionerna helt. Den skulle träda i kraft när det bara finns få smittor kvar och tillräckligt många personer har vaccinerats. Planen är också att munskyddsrekommendationen ska finnas kvar för inomhusevenemang så länge som myndigheterna rekommenderar det.

Evenemangsanordnarna skulle också förbinda sig vid att följa de instruktioner som undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utarbetat för att förhindra smittspridningen. Dessutom ska arrangörerna beakta de principer för evenemang kan ordnas tryggt som undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp presenterade i december 2020.

Ministeriets exitplan är riktgivande och ska ännu godkännas av statsrådet. För tillfället begränsas publika evenemang i hela landet.