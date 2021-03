Lojo stad: Coronaläget är oroande - följ med coronaläget i Västnyland

I den här artikeln kan du följa med hur coronaviruset påverkar vardagen i Västnyland. Fler nyheter om viruset från Finland och världen hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Till distriktet hör förutom Västnyland också huvudstadsregionen, Mellannyland och Östnyland.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

Här kan du se hur vaccinationerna framskrider i de olika kommunerna i Nyland.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

I den här artikeln kan du se mera statistik.

22 mars klockan 16.07: Lojo stad vädjar till invånarna: Undvik onödiga sammankomster

Förra veckan upptäcktes 36 fall av covid-19 i Lojo.

“Coronaläget i Lojo är fortfarande oroande”, skriver Lojo stad på sin webbplats och vädjar till invånarna att undvika onödiga sammankomster, att följa anvisningarna om hygien, hålla avstånd till varandra, använda munskydd och arbeta på distans om det är möjligt.

Under de senaste veckorna har allt flera fall av coronasmitta uppstått på arbetsplatser, i hobbyer, på restauranger, och under olika privata tillfällen så som besök hos vänner. Det som oroar Lojo stad är att källan till många smittfall är okänd.

80 procent av de smittade bär på det nya muterade viruset som sprids lättare.

Källa: Lojo stads webbplats.

22.3 klockan 12.13: 13 nya fall i Lojo och ett i Sjundeå har registrerats i Västnyland sedan i fredags (19.3)

Hangö 0 (totalt 21 fall under hela epidemin)

Raseborg 0 (totalt 139 fall under hela epidemin)

Lojo +13 (totalt 349 fall under hela epidemin)

Ingå 0 (totalt 37 fall under epidemin)

Sjundeå +1 (totalt 61 fall under epidemin)