Coronaviruset i Österbotten – 23.3

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Ett nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Ett nytt coronafall har konstaterats i Vasa sjukvårdsdistrikt under det senaste dygnet. I går togs 393 coronatester i sjukvårdsdistriktet.

Incidentstalet för de två senaste veckorna per 100 000 personer är 38.

Sex nya coronafall i Södra Österbotten

I Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporteras sex nya coronafall under det senaste dygnet, Totalt testades 348 personer under den tiden.

Mellan en och tre patienter får just nu sjukhusvård på grund av att de insjuknat i covid-19.

Incidensen är 24,9 fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Under samma tid har 14 coronafall konstaterats.