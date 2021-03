Kiekko-Espoos Nea Katajamäki siktar på sitt fjärde FM-guld efter två märkliga säsonger: "Det har funnits en oro för när säsongen tar slut"

För ett år sedan skulle det spelas finaler i damligan mellan Kiekko-Espoo och KalPa, men pandemin satte punkt för säsongen innan det roliga hann börja. Också den här säsongen har kantats av oro och coronakarantäner, men nu är Kiekko-Espoo bara en seger ifrån FM-guld.

När kommer någon och säger att säsongen tar slut.

Oron för att inte få spela säsongen ut har varit damligaspelarnas ständiga följeslagare. I början av året försattes bägge lagen i coronakarantän efter möjliga exponeringar i samband med matcher. Rutinerade Kiekko-Espoo-anfallaren Nea Katajamäki har själv hållits frisk.

– Förstås var det lite skrämmande när viruset kom så nära. Men vi kunde träna här hemma och lite utomhus också så det gick väldigt bra.

KalPas förstakedja har inte levererat

Kiekko-Espoo, som under namnet Blues har flest graveringar i Aurora Borealis-pokalen, hela 14 stycken, tog taktpinnen genast i början av finalserien. Laget har under de två första matcherna inte släppt in ett enda mål och målvakten Tiia Pajarinen får beröm av lagkamraten.

– Hon är det sista låset i vårt försvar. Hon har spelat väldigt, väldigt bra och visat hur stark hon är.

KalPas förstakedja med landslagsspelarna Elisa Holopainen, Tanja Niskanen och Saila Saari har inte lyckats leverera poäng i samma takt som tidigare under säsongen. Poängdrottningen Holopainens (48+31=79) poängsaldo i finalserien står på noll.

– Vi vet att deras förstakedja är jättebra, men vi har vunnit två matcher och jag tror att det beror på att vi är bra på alla områden och vi har tre lika starka kedjor, säger Katajamäki, center i Kiekko-Espoos tredje kedja.

Nea Katajamäki har hittills gjort ett mål i finalserien. Kiekko-Espoos Nea Katajamäki, KalPas Matilda Nilsson och Johanna Juutilainen Bild: Lehtikuva

Katajamäki stod själv för Kiekko-Espoos andra mål i söndagens finalmatch i Kuopio.

– Det var ett jätteviktigt mål. Det var ganska i slutet av matchen, så jo man kan säga att det var säsongens viktigaste mål hittills.

Tre finalmatcher på fyra dagar

Kiekko-Espoo besegrade Ilves i semifinalserien med 3–1, medan KalPa fick slita på i fem matcher mot HIFK innan finalplatsen var deras.

Matchtempot har varit tufft. KalPa spelade sin sista semifinal den 17.3 och finalserien startade tre dagar senare med dubbelmöte. Esbolaget fick lite längre vila, vilket kan spela in när finalseriens tredje match spelas inom loppet av fyra dagar.

När lagen ställs mot varandra på tisdagskvällen i Esbo, har Kiekko-Espoo allting i egna händer. En seger till och laget får lyfta Aurora Borealis-pokalen – men Katajamäki vet att man inte ska ta ut någonting i förtid.

– Den sista segern är alltid den svåraste. De två tidigare segrarna hjälper inte nu när den tredje matchen börjar.

– Vi börjar med 0–0 på tavlan så. Vi har inte vunnit någonting ännu.

Katajamäki, som själv har tre FM-guld i bagaget och var med om lagets senaste seger 2019, hoppas ändå få fira med lagkamraterna i vår.

– Vi har jobbat väldigt hårt den här säsongen och förra säsongen också, då vi tyvärr inte fick spela final. 2019 känns jättelångt borta.

Nedsläpp klockan 18.45, matchen sänds direkt i Yle Puhe och kommenteras på finska.