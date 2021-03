Matbud får mer rättigheter i Sverige och Danmark - i Finland har Wolt och Foodora inte bestämt sig

Matbuden, de som levererar mat från restaurangen till kunden, har i många länder arbetat utan social trygghet och arbetarrättigheter. Nu har land efter land tagit steg för att de frilansande matbuden ska ses som arbetstagare.

Runtom i världen är jobbet som matbud en första väg in på arbetsmarknaden, särskilt för unga och för personer som nyss flyttat till ett nytt land.

Många gillar den frihet som jobbet som frilansande egenföretagare möjliggör. Till exempel Timur, som levererar mat på en elektrisk enhjuling i Helsingfors säger att han vill vara egenföretagare för att han då kan utmana sig själv för att se hur mycket han kan förtjäna.

Medan andra anser att egenföretagarnas villkor så starkt dikteras av matleveransföretaget att matbuden borde vara anställda med rätt till sociala förmåner, pension och betald ledighet.

Samuli Kaarijärvi, som i många år kört som matbud för Foodora i Tammerfors, hoppas att matbuden i framtiden själva får välja om de är anställda eller frilansare.

Kaarijärvi ser själv många fler fördelar med att vara anställd: socialförsäkringen, pensionen och rätt till sjukledighet.

- I det egenföretagaravtal som jag knutit med Foodora anpassar jag mig till väldigt mycket: val av arbetsskift, Foodoras klädkod, deras brändregler och deras utrustningsregler, säger cykelbudet Samuli Kaarijärvi.

- Det här är inte något vanligt företagande - när vi på så här många punkter anpassar oss till företaget.

Hör i klippet nedan om Samuli Kaarijärvis tankar om sitt jobb som cykelbud och hur en del matbud i Sverige, Danmark och Norge nu fått ett kollektivavtal.



Ladda ned

De så kallade app-företagen, som blivit länken mellan restaurangerna och kunderna, har fått fler kunder särskilt under coronapandemin.

I många länder runtom i Europa har matbuden nu fått rätt till att kalla sig arbetstagare.

I Norden var Norge det första landet där matbuden fick rätt till arbetsavtal och sociala förmåner. För ett och ett halvt år sedan slöts ett kollektivavtal för norska Foodoras matbud.

Många av Foodoras matbud har organiserat sig fackligt och de har också ordnat strejker för att försöka förbättra sina arbetsvillkor.

I nuläget jobbar en del av Foodoras matbud som anställda medan andra valt att fortsätta leverera mat som frilansande egenföretagare.

Foodoras matbud i Sverige har nu ett kollektivavtal som förhandlades fram mellan Transportfacket och Foodora i Sverige. Ett hundratal av cykelbud har anslutit sig till Transportfacket under det senaste året. Foodora-bud står utanför Kulturhuset i Stockholm med sin cykel. Bild: Mostphotos

I Sverige pågick förhandlingar om kollektivavtal mellan Foodoras svenska bolag och Svenska Transportarbetarförbundet i över ett år.

I slutet av februari 2021 slöts kollektivavtalet för Foodoras matbud. Det här är första gången matbud ingår i ett kollektivavtal.

I Sverige har ett hundratal av Foodoras cykelbud blivit medlemmar i svenska Transportfacket.

Också i Danmark har det i vintras kommit en nyhet på matbudsfronten: Fackförbundet 3F och Danska handelskammaren knöt i januari 2021 ett landsomfattande kollektivavtal.

Hittills har globala storaktören Just Eat Takeaway gått med i avtalet, medan andra app-företag, så som Wolt Danmark, stannat utanför.

I flera länder runtom i Europa har matbuden under de senaste åren gått till domstol för att få svar på frågan om är anställda eller företagare.

Här några exempel:

I Spanien slog en domstol hösten 2020 fast att app-företaget Glovos matbud ska ses som anställda.

Nu har den spanska regeringen gått vidare med att bereda en lag om att befästa matbuden som arbetstagare.

Om lagen blir verklighet skulle den gälla alla matleveransföretag i Spanien.

Och i Frankrike slog en domstol i mars 2020 fast att Ubers förare är anställda Domen väntades redan ifjol också påverka arbetsvillkoren för matbuden på lång sikt.

I februari 2021 meddelade Just Eat Takeway att de anställer 4 500 av sina matbud.

Ubers licens i London drogs in i fjol för att bolaget inte följde lagar och regler

Efter 6 års rättstvist måste Uber nu kalla persontrafiksförarna för "workers" istället för egenföretagare. Uber kommer inte i nuläget att förbättra arbetsvillkoren för matbuden som levererar mat med Uber Eats applikation. Ubers licens i London drogs in i fjol för att bolaget inte följde lagar och regler Bild: EPA-EFE/WILL OLIVER

I Storbritannien slog högsta domstolen i slutet av februari 2021 fast att Ubers förare är arbetare (workers) och inte egenföretagare (self-employed).

Förarna, som i första hand sköter persontransporter via Ubers app, får nu bättre lön och förmåner än tidigare.

Uber har ändå valt att tolka domen snävt så att det bara gäller Ubers bilförare och inte Uber Eats matbud.

Det är ändå fullt möjligt att den brittiska högsta domstolens beslut kan påverka matleveransbusinessen och matbudens arbetsvillkor på lång sikt.