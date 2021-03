Passagerarmängden i kollektivtrafiken begränsas i Egentliga Finland

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beslutat att begränsa maxantalet passagerare i kollektivtrafiken i Egentliga Finland till hälften.

Begränsningarna börjar i morgon den 25 mars och pågår i en månad fram till den 23 april.

Traficoms beslut baserades på en anmälan från Sydvästra Finlands sjukvårdsdistrikt. Syftet är att förhindra virusspridningen i regionen.

Epidemiläget i regionen har förvärrats under den senaste tiden. Enligt sjukvårdsdistriktet är incidenstalet för coronafallen under den senaste tvåveckorsperioden uppe i rekordhöga nivåer. Incidenssiffran är nu 250,8 per 100 000 människor, vilket är den högsta någonsin under hela coronapandemin.

Även järnvägstrafiken påverkas av begränsningarna. Människor väntar på tåget vid stationen i Åbo. Bild: Yle/Johanna Ventus

Alla fordon inom kollektivtrafiken som rymmer fler än tio passagerare påverkas av begränsningarna. På vardagar gäller inte begränsningen passagerare som är födda år 2008 eller senare.

Varken flyg- eller båttrafiken påverkas av begränsningarna.

Artikeln baserar sig på Traficom rajoittaa Varsinais-Suomen joukkoliikenteen matkustajamääriä skriven av Hannu Vähämäki. Översättningen är gjord av Carl Fahllund.