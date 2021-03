Rekordhög incidens i Egentliga Finland – distansundervisningen kan fortsätta över påsken

Just nu tas ett rekordhögt antal coronaprover. ÅUCS laboratorier har under de två senaste veckorna analyserat kring 10 500 coronaprover per vecka. En sjukskötare tar coronavirustest på en person. Bild: Silja Viitala / Yle

Coronaarbetsgruppen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt rekommenderar fortsatt distansundervisning i högstadieskolorna över påsken. De beslöt också att fortsätta också med alla andra rekommendationer till och med den 5 april.

Det är nu upp till Regionförvaltningsverket att fatta beslut om förlängd distansundervisning. Det nuvarande beslutet gäller fram till den 28 mars.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlängde nyligen restriktionerna kring folksamlingar i Egentliga Finland och Satakunta. Begränsningen om att högst sex personer får samlas fortsätter att gälla fram till den 26 april.

Enligt coronaarbetsgruppen är incidenstalet för coronafallen i Egentliga Finland under den senaste tvåveckorsperioden nu uppe i rekordhöga nivåer. Incidenssiffran är nu 250,8 per 100 000 människor, vilket är den högsta någonsin under hela coronapandemin.

Rekordhögt antal prover

Just nu tas också ett rekordstort antal coronaprover, meddelar sjukvårdsdistriktet. ÅUCS laboratorier har under de två senaste veckorna analyserat kring 10 500 coronaprover per vecka. Andelen positiva coronatestresultat har stigit och är nu uppe i 5,8 procent.

Enligt chefsöverläkare Mikko Pietilä är coronaläget i Egentliga Finland jämförbart med med läget i huvudstadsregionen för två veckor sedan. Detta betyder att läget kan komma att förvärras ytterligare.

Chefsöverläkare Mikko Pietilä är ordförande för den regionala coronaarbetsgruppen. Terveydenhuolto, Mikko Pietilä Bild: Thomas Hagström / YLE

- Om utvecklingen fortsätter som nu, är vi i samma situation här i Egentliga Finland om två veckor som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är i nu, säger Pietilä.

Nu rekommenderar arbetsgruppen att också barn ska använda munskydd i kollektivtrafiken, och under skolskjutsarna.

Överläkare Esa Rintala, som ansvarar för skyddet mot smittsamma sjukdomar, påpekar att skolbarn överlag har lyckats bra med användandet av munskydd.

Smittklustren i Åbo oroar

Coronaarbetsgruppen diskuterade också smittklustren i Åbo, där mer än 70 utbyteselever vid högskolor har smittats av viruset.

Det har framkommit att en del av utbyteseleverna åkt till sina hemländer och sedan återvänt till Finland. Sjukvårdsdistriktet rekommenderar att allt onödigt resande undviks.