Digiträning: Vad gör webbläsarnas kakor? Måste man godkänna dem?

Det är bekant för alla: du kommer in på en webbplats och ser en liten text, som ber dig tillåta kakor eller cookies. Du klickar hastigt på OK. Den här artikeln berättar, vad som egentligen händer då och vad kakor är för något.

I den här artikeln får du svar på frågorna:

Varför har webbplatser kakor? Måste man godkänna kakor? Hur kan jag justera och radera kakor på min webbläsare?

Yle har en ny cookiepolicy Yle har uppdaterat sin cookiepolicy den 24.3.2021. Det innebär att Svenska.yle.fi var sjätte månad frågar alla användare som godkänt cookies eller kakor om deras samtycke till att använda cookies. Om användaren endast har godkänt nödvändiga cookies eller en del av de cookies som kräver samtycke frågar vi om lov att använda cookies på nytt var tredje månad, eller om Yles cookieklassificering ändras tillfrågas alla användare om lov på nytt. Användaren kan när som helst ändra sitt samtycke genom att gå till översta raden i Yles tjänster, välja ”Meny” och därunder ”Cookieinställningar”. Här kan du läsa mer om den nya cookiepolicyn. Du hittar också en länk där du kan redigera dina cookieinställningar.

1. Varför har webbplatser cookies eller kakor?

Vi tar det från början, det vill säga med att reda ut vad cookies, som också kallas kakor, är för något.

Du vet säkert att du använder en webbläsare eller browser när du rör dig på internet, både på telefonen och på datorn. De webbläsare som används mest är Chrome, Safari, Firefox och Edge.

När du går in på en webbplats, ber webbplatsen din webbläsare spara kakor på din apparat. Kakorna är små, för användaren osynliga filer. De används på nästan alla webbplatser.

Så här frågar Svenska.yle.fi nu användaren om användning av kakor. Cookies på Svenska.yle.fi

Med hjälp av kakorna vet webbplatsen om du har varit på sidan tidigare och till exempel om du valt svenska som språk.

Kakor är nyttiga när du vill att webbläsaren håller dig inloggad, till exempel på ditt Google-konto.

Kakor fiskar i sig inte efter personuppgifter, men det finns många olika slags kakor. En del kan vara planerade för att ta fram rätt specifik information om dina preferenser. Vi återkommer till det.

Kakor används också på sådana webbplatser som inte ber dig tillåta kakor i separata notiser. Till exempel Skatt.fi eller transport- och kommunikationsverket Traficom använder kakor på sina sidor, även om webbplatserna inte separat ber dig tillåta kakor.

Kakor är ingen ny uppfinning Tekniken bakom kakorna uppfanns redan år 1994, men textrutorna som talar om deras användning började dyka upp först år 2018. Då trädde dataskyddsförordningen GDPR i kraft. GDPR kräver att användaren godkänner kakor, om sådana används.

Det finns olika slags kakor - en del är nödvändiga, andra inte

Kakor finns inte där för att göra livet svårt. De är heller ingen svartvit sak.

En del av kakorna är nödvändiga för webbplatsens funktion. När du till exempel shoppar i en nätbutik kommer nätbutiken med hjälp av kakor ihåg vad du lagt i din varukorg.

Man kan dela in kakor enligt deras funktion, lagringstid eller ursprung.

I princip får enbart nödvändiga kakor vara i bruk automatiskt. Alla webbplatser följer dock inte ännu detta.

Alla kakor är inte nödvändiga. Syftet med icke-nödvändiga kakor är att samla in information om ditt beteende eller dina preferenser utan att det finns ett specifikt behov.

Kakor av den här sorten kan kallas olika saker, bland annat förekommer förleden statistik, personalisering och marknadsföring. Gränserna mellan de olika icke-nödvändiga kakorna är inte alltid glasklar.

Också appar använder kakor Olika appar använder också kakor, även sådana appar som man inte går in i via webbläsaren. Exempel på sådana appar är telefonens kalender, Gmail, Yle Arenan och Google Maps. Appar frågar inte på samma sätt om användningen av kakor, och oftast går det heller inte att justera kakorna i en app på samma sätt som i en webbläsare.

Temporära och permanenta kakor

Kakor kan lagras olika länge. Det finns så kallade temporära kakor, som också kallas sessionskakor. De försvinner när du stänger av webbläsaren.

Permanenta kakor kommer däremot ihåg dig även om du har stängt av din webbläsare. Permanenta kakor kan lagras olika långa tider, från minuter till år.

Webbplatsen borde tala om för dig hur länge kakorna lagras. Ibland framgår det tydligt - ibland inte alls.

Vaddå tredjepartskakor?

Du har säkert stött på begreppet "tredje part". Det hänger ihop med kakornas ursprung.

Den första parten är den webbplats som du besöker som bäst. Den andra parten är du själv. Den tredje parten syftar på andra webbplatser. Tredjepartskakorna har alltså sitt ursprung på andra webbplatser än den du som bäst besöker.

Den tredje parten är ofta en inbäddning av sociala medier eller företag som specialiserar sig på att följa nätbeteende eller rikta reklam.

Till exempel: Du tittar på dammsugare på en webbplats och tredjepartskakorna gör så att du också får se dammsugarreklamer från företagets "samarbetsparter".

Tredjepartsföretag får alltså förädla och sälja vidare data som de samlat in. Digitala jättar som Facebook och Google ligger ofta bakom företagen.

Också många icke-kommersiella webbplatser, som Svenska Yle och FPA, använder tredjepartskakor.

Med andra ord finns det många olika slags kakor. Den lilla textrutan som hoppar fram och erbjuder dig att klicka OK, acceptera eller tillåt ger en mycket förenklad bild av läget.

Vyn för hantering av olika kakor på Svenska.yle.fi Cookies på Svenska.yle.fi

2. Måste man godkänna kakor?

Nej, du måste inte godkänna alla kakor.

Bara nödvändiga kakor är - ja, nödvändiga, eftersom sidan inte fungerar utan dem. Enligt lagen behöver sidor inte ens be om lov för att använda nödvändiga kakor.

Vill du förbjuda alla utom nödvändiga kakor? Det tar en liten stund, och framför allt: då får du inte nöja dig med att klicka OK, utan bör gå in och kika på vilka alternativ du har. Värt att notera är att det kan påverka sidans funktionalitet.

Ibland är det inte alls svårt att begränsa kakor via Läs mer, cookiepolicy eller liknande. Men på många sidor har man inte gjort det enkelt för användaren. Under Läs mer får du nog information, men att ställa in något är svårare.

Det kan också hända att du trodde att du förbjöd kakor, men plötsligt är de i bruk igen när du rör dig vidare på en webbplats.

Det är fel om en webbplats antyder att du enbart med att surfa vidare "tillåter cookies". Numera krävs att användaren själv aktivt godkänner kakor.

Så här ser det ut när Chromes webbhistorik inte har raderats på flera månader. Kuvakaappaus tietokoneen Chrome-selaimesta: Evästeitä ja muuta dataa on kertynyt 1357 sivustolta.

3. Hur kan jag begränsa kakor på min egen webbläsare?

Du kan också begränsa kakorna direkt i din egen webbläsare. Tyvärr betyder det inte att du slipper se popup-rutor om kakor.

Det går oftast att justera kakorna på en webbläsare med några klick i webbläsarens inställningar. De flesta webbläsare tillåter ofta kakor i någon mån per automatik.

Det beror lite på webbläsaren hur noga du kan justera kakorna - och på vilken apparat. Nedan finns länkar till instruktioner för de flesta webbläsarna.

Firefox och Safari begränsar ofta automatiskt tredjepartskakor. På Chrome kan du ställa in begränsningen.

Du kan börja med att förbjuda tredjepartskakor i den mån det är möjligt. För att sidorna ska fungera ordentligt lönar det sig inte att förbjuda nödvändiga kakor. Om du råkar gå för långt i dina justeringar, kan du enkelt omjustera inställningarna igen.

Så här hanterar du kakor på olika webbläsare:

Chrome

Edge

Safari (Iphone, Ipad)

Safari (Mac)

Firefox

Så här ser det ut när man justerar inställningarna för kakor på Chrome. Vid stället som pilen visar kan du förbjuda tredjepartskakor. Blockera tredjepartskakor

Saknas din webbläsare eller apparat från listan? Gör en sökning på din browser och apparat.

När du väl har justerat kakorna på din egen webbläsare, behöver du inte längre ängslas över att helt enkelt klicka OK för kakor när du besöker olika webbplatser. Din webbläsares inställningar är på det stora hela starkare än textrutorna på webbplatserna.

"Do Not Track" - en begäran som alla inte följer Vissa webbplatser antyder att det lönar sig att ta i bruk webbläsarens "Do Not Track"-funktion. Du kan ta i bruk funktionen, men tro inte att den löser allt. Vissa sidor lyder din begäran om att de inte ska samla in eller spåra din webbinformation, medan andra inte gör det. Do Not Track är inte lagligt bindande. På Googles webbplats står: "De flesta webbplatser samlar ändå in och använder din webbinformation."

Ett alternativ till att justera kakor på webbläsaren: Använd incognitoläget

Ett sätt att begränsa kakor är att surfa privat, det vill säga gå in på nätet med webbläsarens incognitoläge. På webbläsaren Edge kallas detta In Private.

I det här läget fungerar kakorna visserligen, men de försvinner automatiskt så fort du stänger webbläsaren. Också din webbhistorik raderas när du stänger webbläsaren i incognitoläge.

Du kan också använda insticksprogram i webbläsaren, till exempel Electronic Frontier Fondations <em>Privacy Badger.</em>

Ett sätt att begränsa kakor är att surfa privat eller <em>incognito</em>. Skärmdump från en incognito-flik i Google Chrome.

Minsta möjliga ansträngning: Radera webbhistoriken regelbundet

Om det känns för jobbigt att justera inställningarna på din webbläsare, kan du åtminstone satsa på att regelbundet radera webbhistoriken på webbläsaren, till exempel en gång i veckan. Kakor hör till webbhistoriken.

På en telefon eller surfplatta raderar du webbhistoriken i inställningarna för webbläsaren (på Safari i själva webbläsaren).

På Edge- och Chrome-webbläsare på Windows-maskiner raderar du webbhistoriken behändigt genom att trycka Ctrl + Shift + Delete.

Vissa webbläsare kan ställas in att radera webbhistoriken automatiskt när de stängs av. Här hittar du instruktioner för det för Microsoft Edge och här för Google Chrome.

Kakor är bara en spårningsteknik

Det tål att minnas att kakor bara är en av teknikerna för spårning på nätet. Ibland står det att en webbplats "bland annat använder kakor".

När webbläsarna börjar undvika kakor i allt större utsträckning, dyker nya, ersättande tekniker upp. På nätet rör man sig aldrig fullkomligt privat. Men du har inget att förlora på att prova på olika alternativ till att bara tillåta alla kakor.

