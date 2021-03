EU skärper exportkontrollerna för coronavaccin - målet är att trygga den egna tillgången

Det 400 meter långa fartyget hindrar fortfarande trafiken.

Ett av världens största containerfartyg, Ever Given, hade kört på grund i Suezkanalen. Det 400 meter långa fartyget satt i många timmar som en propp tvärs över Suezkanalen som går mellan Medelhavet och Röda havet. Nu har räddningsfartyg delvis lyckats rubba fartyget - men Ever Given hindrar fortfarande trafiken i kanalen.