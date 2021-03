Oro över Aleksej Navalnyjs hälsa i straffanläggningen – regimkritikerns advokater nekades plötsligt tillträde

Det 400 meter långa fartyget hindrar fortfarande trafiken.

Ett av världens största containerfartyg, Ever Given, körde på tisdagen på grund i Suezkanalen. Det 400 meter långa fartyget sitter som en propp tvärs över Suezkanalen som går mellan Medelhavet och Röda havet. Nu jobbar räddningsfartyg med att rubba fartyget. Ever Given hindrar fortfarande trafiken i kanalen.